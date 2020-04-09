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共融自然禮讚與城市文明 形構閒雅寫意綠沐生活

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字整輯｜Yun 　文字來源｜編輯部　圖片提供｜砌思弄舍設計公司】

如何在空間、城市及大自然之間取得一種動態的平衡，並在設計中催化人際間的情感交流，是設計者不斷思考的重要母題，而「刪繁就簡，溯本清源」即是能調和環境與人文溫度，映射精神世界的最佳解答。緊鄰北投生態公園，坐擁得天獨厚綠意景觀，砌思弄舍設計公司打造的閒雅居宅《綠沐‧藝享》，企圖打破都市叢林的藩籬，將豐沛的自然採光、悠然靜謐的氛圍與別具一格的藝術性引渡入內，成就多元的空間維度；在原始與文明環伺間，跳脫一成不變的住宅風貌，藉由解構、留白、轉向的敘事手法，以全然開放的空間擁抱抒情寫意的生活氛圍。

在滿足居住要求及視覺美感，又不破壞與景共情的下，設計者依循原始的結構脈絡，揚棄繁複的裝飾材料，還空間純粹本質。玄關巧妙利用一體成形的概念，結合收納櫃、穿衣鏡、座位區及展示機能，錯層的嵌合設計體現幾何之美。開放軒敞的公領域以富含細緻紋理的超薄石材敘寫，輔以鍍鈦飾條，為空間塑造出豐富的視覺層次，搭配藝術畫作，對應戶外連綿不斷的青翠山巒，重塑隔山出世的生活美學和心靈秩序。在客餐廳規劃上，設計者特地將電視轉移到角落，藉由窗邊的展示層架、風格單椅、木百葉窗，開啟內外和諧對話，形構閒適自在況味。

為了翻轉一般起居印象，全室也遵循「生活即休息」的核心思考，使人文、綠景及空間融為同一語境。在室內規劃朝向戶外露台的大面落地窗，輔以家具陳列的斜切角度導引視覺。設計者將特殊的五角形中島及餐桌、主臥床組「轉向」露台窗景，將「視覺動線」的動態情境融入空間設計的一環，居者甫入內，便能迎接晨光、綠意與暖陽，佐伴美景度過精彩時光。除此之外，主臥內也透過一道書桌界定臥眠及更衣空間，加上後方精緻的開放式收納衣櫃，將生活體驗再次升級，實現機能與美感並存的完備生活。


出自 《Living & Design 住宅美學 No.127》

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