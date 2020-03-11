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彙總空間型態 完善質感機能

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文│翁韵純 空間設計暨圖片提供│宇肯空間設計】

在空間設計語彙裡，使用玻璃、鏡面營造穿透效果，是常見的設計手法，但如何在不斷穿透與反射中，將空間整合為一而非切割的空間碎影，正是精髓所在。宇肯空間設計位於傳統街屋建築二樓，狹長的格局使規劃遭受限制，蘇子期總監巧妙應用玻璃素材的特性，透過「穿透」、「延伸」、「複製」、「倒影」的設計魔法，形塑「空間中的空間」，讓26坪的空間展現出雙倍放大效果，完善質感與機能。

穿透 ‧ 串流

「穿透」的概念絕非僅止於視覺的貫穿，而是整合出色的空間配置，營造全場域流動空間。入口玻璃門與遠處的大器端景拉出隱形中心軸線向左右延伸，左面的櫃台、總監室、茶水休息區與右側洽談區、辦公區，透過透明隔間與鏡面層層轉化複製，彷若置身鏡中之境，陷入錯覺空間的魔力。

力爭上游的虛實藝術

狹窄陰暗的樓梯以鋼筋素材取代傳統隔間，呈現原始工業況味，運用玻璃素材製造內外穿透、視覺延伸、錯位倒影的空間妙趣。自階梯拾級而上，梯間上方的魚群閃著銀色冷光逆流而行，就如宇肯設計盼能不畏潮水力爭上游、豐收吉祥的寄予，對應入口櫃檯後方水族缸中悠游的魚群，在內部鏡面交錯反射下化虛為實，如魚一躍而上泛起的圈圈漣漪，在平靜沉穩的空間內激起無限生命力。

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