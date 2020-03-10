沉靜空間
【整輯｜張佳慈 空間設計暨圖片提供︱彗星設計】
「家」是最瑰麗的城堡，透過獨有的頻率徜徉海浪中，屏除外在過多的雜訊、社群媒體的內容，專注在家族成員間的交流，創造屬於家的意象，同時能夠徹底放鬆心情，積累生命的厚度，停下腳步締造更美樂章。
藍色靜謐 擁有最舒適的空間
此案以老屋翻修，室內坪數為25坪，屋主為一對夫妻育有小孩，希望有一個能徹底放鬆，只與家人好好相處的沉靜空間。一進門，映入眼簾的玄關選擇六角形的磨石子地磚，銜接了老屋遺留的時間印記，綿延展開新的生活篇章。從進門的主動線行來，運用了「隱」的思維，將公領域跟私領域切割，公領域的開闊引導情緒的釋放，私領域的靜謐沉澱了所有煩憂。
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