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邀請光、景進入室內 建構舒適宜人的生活尺度
【文｜Caroline 空間設計暨圖片提供︱研一制作】
佈局重整 建構舒適宜人的生活尺度
這是一間14坪大的微型住宅，是一位時尚雜誌編輯生活、工作、與朋友相聚的居所。然而，歷經歲月淘洗後的屋房樣貌，不但完全無法和現代、時尚、質感等詞彙產生關聯，格局、動線也與屋主的生活習慣脫鉤；待設計師進場後，更發現基地坐擁寬廣的河濱景觀，卻被關在臥室的一側，還有壁癌潮濕、隔音不佳等常見的老屋問題。如何在屋主對使用彈性的期待下，賦予公共空間更靈活舒適的尺度，同時邀請光、景進入室內，成為本次的設計主軸。原有臥房獨佔了兩面採光窗，其中一扇還因擺放床組的緣故而被封起，導致全室之中的生活核心成了最晦暗無光的區域。透過格局的重塑，以最少量牆體達成空間運用的最大化，再藉由基地本身的樑體結構與櫃體形成隱性分界；搭配可隨時因應需求移動的家具，讓各場域都能發揮高度的機動性。
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