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以俐落線面打造獨特魅力 讓瞬息美好靜止於空間各方

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文｜孔婕瑀 空間設計暨圖片提供｜禾築國際設計】

透過深淺交錯的灰階比例，挹注場域安穩的能量，理性而具個性。禾築國際設計團隊以俐落的線面勾勒出自由且平易近人的氛圍、別出心裁的陳設配置，講究單純語彙串聯，打造全室空間的獨特魅力。

設計，是感性與理性的總和。譚淑靜總監於設計之前，掌握屋主夫妻平時生活態度、方式及喜好，具俐落且帶理性、穩重的特質，所以對於實木或天然材質較自由的紋理材質，不甚喜歡；所以在線條的安排上，「盡量以垂直、水平具秩序感的形式表現，天、地、壁則以三種或深或淺的灰色，圍塑出全域安靜、穩定、優雅的氛圍。」譚淑靜總監表示。

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設計，是一連串分析、溝通、激盪與整合的結果。

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考慮到居住成員及海外歸國的女主人，於設計風格上，除賦予人文大器的場域精神，並融入中西文化的經典元素，既要內斂蕪華也需精湛工藝，如何在簡約與精緻當中取得和諧，是設計團隊面臨的首要挑戰。

精湛時尚五感饗宴

客製化的概念，在頂極層峰人士的生活裡，成為必然的趨勢，在這個百來坪的商業空間規劃中，即是在這樣的一個概念裡，商請向來以天然媒材演繹專精到位且經驗豐富、善於擘劃大器、磅礡尺度的境觀設計蘇泂和總監，為其規劃商業空間格局、動線機能、以及品牌精神的宣示。

透過開放式社交廚房 延伸客廳使用情境轉化

透過開放式的社交廚房延伸其客廳功能及使用情境的轉化，在餐廳區的延伸以酒窖及中廚的設定滿足全方位的機能型態。橫向布局軸線的一頭以主臥房延伸書房更衣室為主軸，另一頭的安排則為兩個女兒的遊戲室延伸至兩間獨立的臥房空間。

澱．念

成軍以來，年年憑著傑出設計功底，接連拿下多項國際設計大獎的雲邑設計，堪稱國內業界少數能全方位發展的頂尖團隊。

百變夢想家

本案為市區常見的老公寓，然而室內佔坪廣達47坪，擁有極佳的寬敞情境，且週邊生活機能齊全，深具改造價值，因此設計團隊接手後，決定將老舊隔間裝潢全數拆除，另外重塑更貼合度屋主期待的空間新貌。

逸邸清玩 感受藝術魅力的文人宅邸

居家，不僅是一個提供安歇的所在，除了滿足初步的實用機能之外，更是一個表達自我品味與喜好的空間，甚至是呈現屋主生活理念的地方，成為一個人精神世界的支撐。

將時尚輕奢元素注入工業風 探翫生活底蘊

從紐約的蘇活區（SOHO）舊工廠或是舊倉庫改造衍生工業風格，因而形成一股新瑞的設計風潮，最具特色的莫不是空間中具備工業性、獨特性、粗獷感、空間結構性。

解鎖老建築魅力 40年公寓翻身綠意辦公室

本案為 40 年的舊屋老建築，業主購置成為影視公司的空間辦公室。本案主軸在於老屋翻新，讓老屋再生不僅 建築內外的重新整建，更重要的是賦予新的使用生命。拆除一道近 40 公尺宛若長城的圍牆，藉由打破空間上固若金湯的藩籬疆界，企圖以空間與在地產生更多連結，藉由一處美好的風景，帶來漣漪般的影響。讓老屋更顯魅力，從對過去的珍愛之中，繼續創新。

精美瓷藝打造獨一無二的辦公空間 展示台灣在地文化與豐富人文

人類最悠久的工藝─陶瓷，至今依舊是日常生活最重要的器物，遍及全球的咖啡龍頭星巴克，店內的部分陶瓷產品均來自台灣的協眾國際股份有限公司，在自立自有品牌─「瓷林」，並於內湖成立品牌辦公室之後，特別邀請集藝室內設計團隊從瓷器為發想原點，從中尋找設計元素與語彙，除了完整的辦公室機能配置，也規劃完整的陳列空間，以精美的陶瓷產品，展示出台灣的在地文化與豐富的人文軌跡。

領先創新的裝飾材質 滿足時尚生活的無限可能！

日常生活中的每個空間場景與家具家飾、燈具、廚衛等設備，無形中滿足現代人對於時尚生活的需求，然而，扮演著空間氛圍塑造情境烘托的材質，卻是影響左右著整體空間個性最重要的元素。在經過國際跨國集團的整合之下，眾所盼、深受國際頂尖設計師、建築師青睞的義大利頂尖奈米智慧材Fenix，在富美家的引薦下終於和台灣眾多品味愛家人和卓越設計師相見。

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