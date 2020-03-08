以俐落線面打造獨特魅力 讓瞬息美好靜止於空間各方
【文｜孔婕瑀 空間設計暨圖片提供｜禾築國際設計】
透過深淺交錯的灰階比例，挹注場域安穩的能量，理性而具個性。禾築國際設計團隊以俐落的線面勾勒出自由且平易近人的氛圍、別出心裁的陳設配置，講究單純語彙串聯，打造全室空間的獨特魅力。
設計，是感性與理性的總和。譚淑靜總監於設計之前，掌握屋主夫妻平時生活態度、方式及喜好，具俐落且帶理性、穩重的特質，所以對於實木或天然材質較自由的紋理材質，不甚喜歡；所以在線條的安排上，「盡量以垂直、水平具秩序感的形式表現，天、地、壁則以三種或深或淺的灰色，圍塑出全域安靜、穩定、優雅的氛圍。」譚淑靜總監表示。
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