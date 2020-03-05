【文︱Caroline 空間設計暨圖片提供︱朵爾空間設計】

設計，是一連串分析、溝通、激盪與整合的結果。而在空間設計的範疇裡，不僅要根據現有環境條件，也要納入使用者的各種期待做出因應，面對本次個案，設計師以生活本質為出發，去蕪存菁，揉塑一個舒心安適又能映襯主人獨有特質的居住空間。

開闊又獨立的生活場域

此宅基地坐落於淡海新市鎮，擁有可俯視河海、近眺山景的絕佳視野。由於年事漸長，考量未來生活型態的改變及移動出入的方便性，夫妻倆於是決定選擇換屋，期待在訴求全齡化設計的住宅社區中，開啟怡然自然的熟年生活。因此，全室所有空間尺度，包含走道與日常操持家務的工作陽台等，都以最貼合使用者生活習慣及人體工學的規格予以規劃。格局上，原有4房的配置既超出了實際居住需求，過多隔間的劃分切割導致空間零碎、壓迫，通風、採光也備受侷限。在盡量不做大幅度變更的前提下，將其中欲作為禮佛的區域改成推拉門扉，書房也以玻璃格子門取代實牆，緩解廊道幽暗狹長感受、同享日光照拂；而原本屈居角落的封閉廚房，亦透過開放式的規劃及一座中島吧檯與廳區產生互動，同步延展視覺與機能，需要隔絕油煙時也能藉由活動拉門圍塑出獨立性。