中西薈萃 精湛內斂藝術

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文│住宅美學編輯　空間設計暨圖片提供│YHS DESIGN設計事業】

建築本身坐落於新竹高鐵站附近，以豪宅型態雄踞其中。考慮到居住成員及海外歸國的女主人，於設計風格上，除賦予人文大器的場域精神，並融入中西文化的經典元素，既要內斂蕪華也需精湛工藝，如何在簡約與精緻當中取得和諧，是設計團隊面臨的首要挑戰。

挹注　英式風格的精湛工藝

此案的表現上，楊煥生、郭士豪設計師精闢的演繹不同於時下堂皇華麗或豪奢輝煌的豪宅式的設計想法，而是由中西文化中古典質素，對比例、材質、顏色的挑選搭配，讓每一元素彼此烘托，回應品味個性。

廳區企圖透過室內的或深或淺的灰階顏色，沉穩而內斂的反襯落地玻璃窗瞭望的開闊視景，藉由大面積的落地玻璃將晨曦之光引入廳內，夜裡隨著華燈初上，別有一番景緻。客廳主牆利用天然石材以凹凸面、垂直方式分割，引述豐富層次，更在下方設計壁爐機能，獨具開揚氣勢之外，更隱喻溫暖的生活情氛。

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