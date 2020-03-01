【文︱住宅美學編輯 空間設計暨圖片提供︱境觀空間設計】

室內近480坪空間，利用個別包廂式的設計，分別引申出別於時下的古典質蘊，妥善的利用大量石材各有不同的天然紋理，豐富的勾勒出質感非凡、異於傳統鐵板燒商業空間的格局規劃，展現另類完全精緻大器的尺度，以及卓絕優雅的絕對精緻印象。

絕對美學 人文藝術的挹注

客製化的概念，在頂極層峰人士的生活裡，成為必然的趨勢，在這個百來坪的商業空間規劃中，即是在這樣的一個概念裡，商請向來以天然媒材演繹專精到位且經驗豐富、善於擘劃大器、磅礡尺度的境觀設計蘇泂和總監，為其規劃商業空間格局、動線機能、以及品牌精神的宣示。

以深色為背景的餐廳入口，立面以鏡面、石材，演繹精緻與粗獷的對比印象，大型雕塑的裝置藝術，由著上方迤灑而下的光線，將自然、人文、藝術三者完美結合，成為迎賓的開場白。空間以包廂方式規劃，廊道天花透過實木格柵及間接光源，引述豐富而多變的層次印象，且成為前進動線隱喻的安排，鐵板燒檯面透過木質紋理，有效的拉近消費者與烹調師傅的距離，也讓沉穩深邃的空間融入些許溫度。