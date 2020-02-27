透過開放式社交廚房 延伸客廳使用情境轉化

【文︱住宅美學編輯 空間設計暨圖片提供︱近境制作設計】

軸線布局

透過開放式的社交廚房延伸其客廳功能及使用情境的轉化，在餐廳區的延伸以酒窖及中廚的設定滿足全方位的機能型態。橫向布局軸線的一頭以主臥房延伸書房更衣室為主軸，另一頭的安排則為兩個女兒的遊戲室延伸至兩間獨立的臥房空間。

延伸轉化

設計語彙上在開放區透過一道拱框的概念定義出玄關、吧檯 、客廳三種不同屬性連結的關係，利用材料的延伸轉化出各種架構的空間整合，包含天花材質的層次、櫃體的轉折及解構燈具的安排。

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