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澱．念

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文︱住宅美學編輯　圖片提供｜雲邑設計】

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成軍以來，年年憑著傑出設計功底，接連拿下多項國際設計大獎的雲邑設計，堪稱國內業界少數能全方位發展的頂尖團隊，既能掌握多數金字塔客層喜好；靈活操作商業市場主流，也能征服口味獨特的極小眾，甚至更上一層，自創、自圓所謂的「雲邑流」，一時之間成為不少後進或新秀的精神領袖。然而，即使是古怪、新鮮點子層出不窮的設計總監─李中霖，也不光是一股腦兒地往前衝，還是會有停下來想一想的時候，而適度沉澱，不妨視為另一個出發的起點，這個案子，應該算是近年諸多作品中最貼切的例子。

出自《Living & Design 住宅美學 No.112》

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成軍以來，年年憑著傑出設計功底，接連拿下多項國際設計大獎的雲邑設計，堪稱國內業界少數能全方位發展的頂尖團隊。

百變夢想家

本案為市區常見的老公寓，然而室內佔坪廣達47坪，擁有極佳的寬敞情境，且週邊生活機能齊全，深具改造價值，因此設計團隊接手後，決定將老舊隔間裝潢全數拆除，另外重塑更貼合度屋主期待的空間新貌。

逸邸清玩 感受藝術魅力的文人宅邸

居家，不僅是一個提供安歇的所在，除了滿足初步的實用機能之外，更是一個表達自我品味與喜好的空間，甚至是呈現屋主生活理念的地方，成為一個人精神世界的支撐。

將時尚輕奢元素注入工業風 探翫生活底蘊

從紐約的蘇活區（SOHO）舊工廠或是舊倉庫改造衍生工業風格，因而形成一股新瑞的設計風潮，最具特色的莫不是空間中具備工業性、獨特性、粗獷感、空間結構性。

解鎖老建築魅力 40年公寓翻身綠意辦公室

本案為 40 年的舊屋老建築，業主購置成為影視公司的空間辦公室。本案主軸在於老屋翻新，讓老屋再生不僅 建築內外的重新整建，更重要的是賦予新的使用生命。拆除一道近 40 公尺宛若長城的圍牆，藉由打破空間上固若金湯的藩籬疆界，企圖以空間與在地產生更多連結，藉由一處美好的風景，帶來漣漪般的影響。讓老屋更顯魅力，從對過去的珍愛之中，繼續創新。

精美瓷藝打造獨一無二的辦公空間 展示台灣在地文化與豐富人文

人類最悠久的工藝─陶瓷，至今依舊是日常生活最重要的器物，遍及全球的咖啡龍頭星巴克，店內的部分陶瓷產品均來自台灣的協眾國際股份有限公司，在自立自有品牌─「瓷林」，並於內湖成立品牌辦公室之後，特別邀請集藝室內設計團隊從瓷器為發想原點，從中尋找設計元素與語彙，除了完整的辦公室機能配置，也規劃完整的陳列空間，以精美的陶瓷產品，展示出台灣的在地文化與豐富的人文軌跡。

領先創新的裝飾材質 滿足時尚生活的無限可能！

日常生活中的每個空間場景與家具家飾、燈具、廚衛等設備，無形中滿足現代人對於時尚生活的需求，然而，扮演著空間氛圍塑造情境烘托的材質，卻是影響左右著整體空間個性最重要的元素。在經過國際跨國集團的整合之下，眾所盼、深受國際頂尖設計師、建築師青睞的義大利頂尖奈米智慧材Fenix，在富美家的引薦下終於和台灣眾多品味愛家人和卓越設計師相見。

線性勾勒白色底蘊 打造微暖時尚美宅

場域藉由白色的鋪陳在空間中遞延，光線透過紗簾進到了屋內，放大了空間的感受，在線條的勾 勒及陣列下，營造出些許的律動。精緻的家具、軟件點綴了空間，增添許多的暖意，在這白色底蘊的色澤中，多了些深度的色彩，為整體帶來了時尚的意境。

木沐簡域

簡潔純粹的設計，讓樸素、自在的氛圍瀰漫在空間之中，營造一處遠離塵囂能使人靜下來休息的地方。使用大地色系的材質，一個倍感治癒的空間，更在意褪去勞頓後享受與家人相處的時光，簡約低調的風格，細細打磨出實用和舒適。

理想生活

隨著社會的變遷，家庭的組成結構漸趨多元，傳統東方人三代同堂的居住習慣也逐漸式微。然而，在腳步越來越快速、人際溝通多由虛擬情境展開的今日，若能跟父母、孩子共享天倫實是彌足珍貴。

品茶也要追求快速時尚！地表最潮茶器打造專屬現代人的精品飲茶體驗

茶身為中國的「國飲」，在歷經數千年的歷史流轉下，早已被烙上了中華文化的典型印記，飲茶的核心精神，不外乎就是一個「品」字，在領略喫茶情趣之時，陶冶性情，將心靈與思想帶至超凡空靈的層次。

自然之境

空間之於場域的分佈，形成各自的劃分，穿透的手法用以連結彼此；量體看似獨立卻又串連，轉折與虛實之間創造不同的風景，與生活的關係緊密交錯，隱約的意境中對比鮮明，加深感受。

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