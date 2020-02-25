【文︱住宅美學編輯 圖片提供｜雲邑設計】

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成軍以來，年年憑著傑出設計功底，接連拿下多項國際設計大獎的雲邑設計，堪稱國內業界少數能全方位發展的頂尖團隊，既能掌握多數金字塔客層喜好；靈活操作商業市場主流，也能征服口味獨特的極小眾，甚至更上一層，自創、自圓所謂的「雲邑流」，一時之間成為不少後進或新秀的精神領袖。然而，即使是古怪、新鮮點子層出不窮的設計總監─李中霖，也不光是一股腦兒地往前衝，還是會有停下來想一想的時候，而適度沉澱，不妨視為另一個出發的起點，這個案子，應該算是近年諸多作品中最貼切的例子。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.112》