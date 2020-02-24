【文︱住宅美學編輯 圖片來源｜成舍室內設計 敦北公司】

清透隔間 引光入室

本案為市區常見的老公寓，然而室內佔坪廣達47坪，擁有極佳的寬敞情境，且週邊生活機能齊全，深具改造價值，因此設計團隊接手後，決定將老舊隔間裝潢全數拆除，另外重塑更貼合度屋主期待的空間新貌。

為了滿足女主人平時在家教授廚藝、鋼琴；小朋友也需要有空間練習舞蹈、琴藝，更得兼顧住宅應有的各項機能與舒適性等等需求，因此規劃上順應基地型態，以鋼琴、舞蹈室合併的條型區域作為緩衝，一邊設置包含客廳、中島廚房與多功能書房在內的公領域，一邊安排私密的臥室區，打造動靜分明的起居作息與活動空間。此外，考量中島廚房座落屋子裡側，為避免實體隔牆擋住光線和視線，設計師發揮巧思特地以大面輕透玻璃，作為中島廚房與多功能書房兩者的隔間材料，既能保有書房所需的獨立性，也可將自然光全時引入中島廚房，賦予現場開放又飽滿的流動光感。