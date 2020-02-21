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小孩眼裡的納粹 《兔嘲男孩》裡包裹棉花糖的轉型正義

逸邸清玩 感受藝術魅力的文人宅邸

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文│住宅美學編輯　空間設計暨圖片提供│域建設計】

居家，不僅是一個提供安歇的所在，除了滿足初步的實用機能之外，更是一個表達自我品味與喜好的空間，甚至是呈現屋主生活理念的地方，成為一個人精神世界的支撐。將藝術與空間串聯，如何因地制宜，突破基地條件與環境限制，為藝術品創造出人與空間的互動性。

感受藝術魅力的文人宅邸

屋主是一位重視生活品質，極具文化品味的仕紳，擁有豐富且質量俱佳的藝術收藏，以台灣當代書畫名家的彩瓷創作為主。為了打造出能夠映襯珍品、大氣雍雅的空間，讓這些藝術作品得以在空間中妥善的展現，設計師將藝術收藏融入空間，透過設計與空間融合，建構出一個雅致的藝術空間。

於玄關進門處，規劃了一處展示櫃，以黑色大理石做為基底，呼應彩瓷藝術水釉交融、晶瑩剔透的美感；並調整格局，將原本設置於書房的藝術品展示櫃，規劃至客廳沙發後牆，以新的空間格局，為藝品擘劃出更為純粹的視覺意象。擴大公領域空間，將珍愛的藏品定位，便讓整個家有了深度和廣度，以藝術韻彩為這方空間注入優美的靈魂。

出自《Living & Design 住宅美學 No.123》

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