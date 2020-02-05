線性勾勒白色底蘊 打造微暖時尚美宅

【文│ Join 空間設計暨圖提供│一研設計】

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場域藉由白色的鋪陳在空間中遞延，光線透過紗簾進到了屋內，放大了空間的感受，在線條的勾 勒及陣列下，營造出些許的律動。精緻的家具、軟件點綴了空間，增添許多的暖意，在這白色底蘊的色澤中，多了些深度的色彩，為整體帶來了時尚的意境。

白色底蘊

以白色為基底，將線條單純化，利用光線的映照、折射，創造出明亮潔淨的空間。運用軟件的造型及柔性的優點，為空間帶來舒適、溫度；在場域與場域之間無鮮明的界定，只以天花的高低層次，無形地區劃出所屬區域。

律動遞延

線條形成陣列的型態，分布於各個場域之中，或鐵件格柵、或立面造型，在直線的排序中隨著光燈光或光線的映照，營造出衍進的律動，除了讓場域有不同的面貌呈現之外，也為空間增添了些許光影變化的情境。

時尚溫馨

臥室以簡約調性植入時尚的元素，讓空間有著溫馨時尚樣貌。在坪數不大的場域裡，將線條化為層架、書桌、化妝台等生活上使用之物件，更區劃更衣室讓空間利用極大化。整室明亮而溫馨，創造出都會區裡如同星級飯店的精緻微宅。





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出自 《Living & Design 住宅美學 No.126》