品茶也要追求快速時尚！地表最潮茶器打造專屬現代人的精品飲茶體驗

分享 facebook 【撰文編輯｜Nancy 圖片來源｜初芳宇】

茶身為中國的「國飲」，在歷經數千年的歷史流轉下，早已被烙上了中華文化的典型印記，飲茶的核心精神，不外乎就是一個「品」字，在領略喫茶情趣之時，陶冶性情，將心靈與思想帶至超凡空靈的層次。而隨著現代科技進步、人們生活的步調越來越快速，茶藝的美學體現也越來越現代化。

新創的茶器茶具品牌─初芳宇，便在傳統茶文化中尋得創新的契機，跳脫以往茶藝繁瑣的工藝，設計出新型的「磁吸沏茶筆」，將整組茶具壓縮到單手就能輕鬆掌握，打造專屬現代人的精品沏茶體驗，更要引領出如西方人喝威士忌、抽雪茄一般快速時尚的精緻生活態度。

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高質感金屬沏茶筆 x 茶則罐完美組合 傳遞優雅生活品味



此款磁吸沏茶筆選用 18/8 食品級不鏽鋼材質，以18%鉻與 8%鎳比例完美結合，提高不鏽鋼的「強度」、「耐腐蝕性」和「高亮度」，並利用精密加工造就滑順的曲線握柄，搭配高品質樹脂製作通透明亮具有層次感的外殼，呈現高質感金屬色澤，在簡約的圓與直線之間，以細緻工藝技術造就了沏茶筆的雛形，賦予其嶄新靈魂。搭配量身訂做、圓潤輕巧的專屬茶則罐，茶則式開口設計便於掌握茶量，上蓋與罐身緊密契合，保留茶葉風味不流失，茶葉裝填也更輕鬆，時尚的沏茶組合賦予人們非凡品味，傳達出優雅脫俗的生活態度。

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集結多種設計巧思 在品茶間收穫愜意情趣



除了材質單純、造型精美、方便輕巧，在筆身與內部更集結多種設計巧思及工藝細節，從旋開沏茶筆開始到泡完放回瀝水筆座，整個泡茶過程中增添許多樂趣與手感。在擁有 25 年加工經驗的專業職人巧手打造下，造就一體成型的濾網雛形，特選耐溫強力磁鐵鑄造世界首創「磁吸旋轉門」濾網設計，無倒鉤無轉軸，去除容易卡茶渣和茶垢的縫隙，讓茶葉的填充與清理變得更加快速俐落。手感療癒的旋轉卡扣開關，內外濾網緊密契合加上濾網上凸點卡扣設計，旋轉時能感受滑順清晰的定位感，搭配快速拌茶法與聞香瀝水筆座，茶湯濃淡自由掌握，自然保留餘溫與茶香，在品茶情趣間收穫滿滿療癒享受。

世界首創「磁吸旋轉門」濾網結構，讓茶葉的填充與清理變得更加快速俐落。 分享 facebook

旋轉卡扣開關，讓內外濾網緊密契合，旋轉時能感受滑順俐落手感。 分享 facebook

茶則式開口設計，茶量清楚好掌握。茶則罐口徑與濾網相符，輕鬆對位好倒茶葉。 分享 facebook

噴砂中空把手不僅讓沏茶筆整體配重變得更稱手，還能有效阻絕熱源。 分享 facebook

聞香瀝水筆座，泡茶完畢好歸位，筆座內部採曲面拋光設計，讓茶漬難以附著、清潔無死角。 分享 facebook

勺型磁吸分離濾網設計，快速完整把茶葉清出，不怕懶得清茶葉。 分享 facebook

就算生活再繁忙，只要按著簡單的步驟，就能為自己沏出一杯好茶，在茶香繚繞中靜靜沉澱身心！目前，磁吸沏茶筆共有曜石黑、月牙白 2 種顏色的可供挑選，現正於 嘖嘖平台 募資中，要帶給人們最新潮時尚的飲茶體驗！

依循簡單使用步驟，輕鬆沏出療癒好茶。 分享 facebook