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獨一無二衛浴空間　細膩演繹永恆設計向經典致敬！

2019-12-19 16:05Living & Design 住宅美學

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【撰文編輯｜Yun 圖片來源｜American Standard】

衛浴空間一向是工作繁忙的現代人回到家淨化身心的出口，在人們對於衛浴設備越來越講究之下，其更成為居家與生活美學的細節體現。百年衛浴品牌American Standard秉持長久堅持的品質與完美平衡經典與創新的傳統，近期推出品牌最新KASTELLO系列向經典致敬，體現永恆設計的精神，完美融合經典之美和現代形式的魅力，打造獨一無二的衛浴設備。


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KASTELLO 兼容尖端技術與跨世代經典設計

為了引領品牌走向全新紀元，American Standard的高端系列—KASTELLO注入了全新的設計元素，結合現代摩登感及古典線條，演繹出現代化的經典風格，並在產品中注入品牌最新環境永續技術，讓產品本身更耐久經用，以此打造跨世代經典設計和功能兼備的衛浴設備。KASTELLO系列此次主打「透過對稱的曲線和角度來彰顯美感」，像是龍頭、洗臉台、浴櫃皆以優雅、順滑的流線設計出符合人體工學的使用體驗，馬桶的立面、邊角也集合優美線條，在匠心打造下成就如藝術品般的精緻外觀。

除了美觀之外，KASTELLO單體馬桶搭載獨家的虹吸雙沖淨平台沖水技術，兩道強力出水，形成渦流水流、沖刷整個馬桶內鍋，能夠高效率的將輕重排泄物一次沖洗乾淨。KASTELLO雙體馬桶則搭載獨家雙龍捲沖淨平台技術，讓兩道出水形成龍捲式出水，強效沖淨的同時兼顧有效省水，另外也配有品牌最新的親水抗汙技術─AQUA CERAMIC與ComfortClean技術，讓瓷器表面極度親水，進而達成髒污無法附著的抗菌層，有效殺死大腸桿菌，成就經典魅力與科技機能，塑造滿足現代人需求的衛浴設備。


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掌握設計情報盡在──Living&Design 住宅美學･設計王 設計是王道，生活是信仰，美學是依歸；即時掌握全方位、全視角、全球性、在地化的最新潮流趨勢，透過「Living&Design住宅美學･設計王」專業剖析，量身打造、整合設計動脈，讓所有熱愛設計、生活、美學的品味人士和專業品牌，獲得最精準確切的完整生活設計情報。

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