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【文字整輯｜張佳慈 空間設計暨圖片提供︱彗星設計】

「家」是最瑰麗的城堡，透過獨有的頻率徜徉海浪中，屏除外在過多的雜訊、社群媒體的內容，專注在家族成員間的交流，創造屬於家的意象，同時能夠徹底放鬆心情，積累生命的厚度，停下腳步締造更美樂章。





藍色靜謐 擁有最舒適的空間



此案以老屋翻修，室內坪數為25坪，屋主為一對夫妻育有小孩，希望有一個能徹底放鬆，只與家人好好相處的沉靜空間。一進門，映入眼簾的玄關選擇六角形的磨石子地磚，銜接了老屋遺留的時間印記，綿延展開新的生活篇章。從進門的主動線行來，運用了「隱」的思維，將公領域跟私領域切割，公領域的開闊引導情緒的釋放，私領域的靜謐沉澱了所有煩憂。

清水模架構的半高電視牆，讓開闊的客廳與閱讀空間做了視線上的區隔，卻不阻礙窗邊光線進入，而客廳的地坪則是採用木質色超耐磨地板﹔舒服地坐臥沙發上，與家人肆意聊天、觀賞電影，分享一天的事情，恢復身心的平衡。半隱於電視牆後的閱讀空間，有著大大的書架為背景，可以陳列收藏品與喜愛的書籍，悠遊於知識、音樂、書寫手帳，讓自己擁有舒適的空間。





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出自 《Living & Design 住宅美學 No.125》

精彩雜誌內容盡在 Living&Design住宅美學2019年12月號 或上 設計王 觀看更多設計資訊