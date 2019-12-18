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天色與灰階的融合 理想辦公空間

2019-12-18 14:13Living & Design 住宅美學

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【文︱住宅美學編輯 空間設計暨圖片提供︱登本設計】

本案以灰色圍塑出靜謐的氣氛，但帶有前衛大氣的感受。辦公室的設計，涉及了一名工作者的工作型態，身為工作者在辦公室的時間往往比待在家裡的時間還長。因此辦公空間設計，不僅是工作空間的設計，更是生活與社交空間的設計。本案設計以零隔板，完全開放式的設計，讓同事在辦公室享受自由的開闊感，同時又得以擁有獨立的辦公的空間得以進行作業，亦有方便工作者自由切換可以高效作業的工作場域。

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業主為室內設計師及品牌設計師，在本案身兼設計同時又是業主的角色，當辦公室決定開始進行設計改造時，他們決定扮演想法抽象的業主。回顧平日的工作體驗中，許多設計的體驗來自於餐廳討論時的靈光乍現，他們同時也希望辦公室空間是一個可以隨意走動又不突兀的開放空間，於是決定設計一個擁有獨立性，在一個既像餐廳又像圖書館一樣的地方工作。「合」的概念，便是以空間使用的複合感受而來。

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在有限的空間之中，設計師嘗試混搭各種材質，在對比和平衡中，兼及統一性和視覺的舒適度。地面使用灰色波隆地毯作為吸音之外，搭配牆面採用質地輕盈的灰質藝術漆，手工塗面筆觸圍塑出如圖書館般靜謐又高雅的工作場域。整體空間善用木紋防火板，作為切割空間機能與整合收納之用，用於辦公桌面、落地書架以及會議室桌面，並搭配間接光源。空間本身的日光充足，當夜間開啟桌燈以及書櫃中鑲嵌的LED燈帶，將整體空間豐富的層次感帶出，點綴出不同的空間表情。

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空間中運用兩面延續性的弧形拱門，連續的造型賦予空間強烈的節奏感與層次，並以「格而不斷」的弧形拱門，打破辦公室千篇一律的制式線條感，而讓空間充滿曲線線條，呈現出延續性以及流動感。在防火板製成的落地書櫃旁，安排一列讓穿插而過的水磨石長桌，搭配黑色鐵件軌道梯，以及櫃體內部由下而上的燈光形式，塑造出彷彿在圖書館中查閱資料的氣氛，營造與眾不同的空間表情，從拱門穿插而過的一個獨立座位，專為需要獨立作業的員工保留座。

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磚牆呈現斑駁的歷史感，本身的圓拱與空間中的圓拱彼此交錯，以大小、穿越的圓弧與漸變和序列的磚塊排列形成端景。出自設計師之手親自堆砌的藝術創作，讓整面磚造牆體呈現呼吸的起伏、顯現動態而有了生命力的律動感。空間的中心位置，採用兩兩對坐的形式，無隔板的形式以及周邊的長桌會議室，讓開放式空間的自由氛圍達到極致。員工桌面以斜坐配置的方式，營造出彷彿在餐廳對坐的錯覺，談話的時候，靈光乍現的不經意流動而出。桌面上以ㄇ字型黑色鐵件中嵌入LED燈帶，搭配金銅色簡約的十字圓筒檯燈燈架，當戶外光線轉暗，空間有燈光需求時，便可就所在位置直接開啟單一光源，節能亦形塑靜謐意境。

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重視方正格局的規劃，將主管室、洽商室與會議空間，需要日光的空間，配置於基地的靠窗位置，並以玻璃隔間的方式，讓陽光自然地在空間中流瀉。整體空間四周，則搭配灰色拱門、磚牆，配置鋼板切割桌及收納櫃體，將事務間配置於邊間。方正格局保留於區域中心位置，讓員工在開放式的辦公環境，時而自由討論，時而尋找屬於自己獨立作業的一隅專注。在空間鋪排兼具開放與獨立，橫跨拱門的水磨石長桌，獨立座位屬於相對封閉的場域，也保留切割台等檯面，方便執行作業。

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出自《Living & Design 住宅美學 No.119》精彩雜誌內容盡在Living&Design住宅美學2019年12月號或上設計王觀看更多設計資訊

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