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【文︱住宅美學編輯 空間設計暨圖片提供︱大衛麥可空間設計】





空間透過線條，形構出意味式的姿態，隱藏著獨特的審美觀點，從藝術、生活中領略；於是，藉由時間及光線，在動靜之間，感受存在的永恆及變化。設計者以中國人趨吉避凶的心思(陽宅風水)為考量，設計主旨以屋主指定的白色為基調，設定以寬敞休閒、小憩、放鬆為設計規畫方向。





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在線與面的存在之間，浸入自然媒材的紋理意象，將其樸實的特質介入生活裡，深植居住者心靈深處，同時間接的界定了空間，於轉折之間藉由材質或陳設的彩度，挹注或輕盈或沉穩的感覺，進而框塑內斂低調的底蘊。





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手工白灰牆、文化石、海島型超耐磨木地板。屋主希望空間裡只有白色，平時自己可以獨處，也可以與三五好友分享生活。設計上運用明亮柔和的白色，將建築環境的自然連接在一起。點、線、面間的合諧律動，隨著時序的轉換，感受與光影的接駁魅力。





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以透空的高櫃體引入自然光線，形成中式建築特有的迴廊意象，將舒適休閒的客廳置入其中，擺脫傳統框架，以領域概念替代獨立劃分，用去隔間與再建構的並呈手法，強化場域互作延伸的可能性，使每區域皆能單獨使用，或可連通相融，製作出空間裡應有的簡約秩序、及澄靜、純粹舒適的場域關係。





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整體空間重視自然光線的引用、或夜間光線的安排，強調人與景對話，運用大量框景讓視野延伸外望，令整體顯得自然親和。





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出自 《Living & Design 住宅美學 No.119》

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