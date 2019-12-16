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禪風 自然 生活體驗

2019-12-16 11:11Living & Design 住宅美學

【文︱住宅美學編輯 空間設計暨圖片提供︱磐石空間設計】

本案以「自然禪風」作為整體設計靈感，在滿佈水泥和鋼筋的都市叢林中帶入罕見的木質溫馨感受，並透過木紋肌理和內斂色彩建構出簡約的人文環境。

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開放連貫而保有獨立性的空間關係、豐富的自然語彙，增進了家庭成員彼此之間及大自然和人之間的互動。

漫射的燈光、展現文化意蘊的藝術品等細部設計，更完整表達了清雅幽靜的空間質感，為屋主創造舒適的生活體驗。

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原有空間多由牆壁隔斷，形成封閉、壓迫的格局，經重新規劃後成為高度開放且使用更多元的生活場域。

各房間坪數受限，導致書房過小、難以利用，在更改後設計為具穿透性、可滿足全家共用需求並充滿書香氣息的書房。

公共區域僅有單面採光，經妥善配置後，自然光得以引入玄關、客廳、餐廳及書房，而各臥室也均享有良好的通風與日照。

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透過格局的重新分配為室內導入自然光，有助減少電力的消耗；同時運用適合室內的綠色植栽點綴，淨化空氣品質之餘，也能讓使用者享受被綠意圍繞的愜意感受。

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業主訴求一個能增進家人健康、提升舒適感的使用空間，因此我們以綠色設計理念作為實踐，藉著大量綠色建材、合理的通風與採光設計及植物的搭配達成目的。

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出自《Living & Design 住宅美學 No.119》

精彩雜誌內容盡在Living&Design住宅美學2019年12月號或上設計王觀看更多設計資訊

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Living & Design 住宅美學

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