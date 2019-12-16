車友的戰友 一起去看更遠的風景

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【文︱住宅美學編輯 產品設計暨圖片提供︱高鐵空間設計】





我們觀察到，目前拖車式攜車架無論是安裝或使用上，都存在著安全穩定與便利性等問題。EAZZY2設計著眼於強化、改善現有拖車式攜車架的功能，以快速夾持系統、快速折疊系統、快速可傾斜系統、快速固定系統，以及清楚明亮的大型車後燈具構成，便於使用者將自行車架設於汽車上，並裝載輸運至欲到達的戶外區域。此外，本品在支撐自行車的結構上予以強化，當承載兩部自行車時可避免碰撞與摩擦。

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本作品可適用於各種不同造型及尺寸的自行車之裝載，並藉著以下設計特點提升攜車架裝設於汽車上的便捷與穩固性。





（1）採用機械手臂焊接製程，增加攜車架本體的堅固度，減輕高速行駛或急煞時的震動力道，並降低車架之間因震動產生的噪音。





（2）一體式的錐形套筒鈑手可與產品結合，讓使用者不需額外工具即可方便省力地完成攜車架的安裝。





（3）當使用者有打開後車門的需求時，可不需將攜車架拆下，藉由車架可傾功能即能便利開啟。





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「快速夾持托球系統」的專利結構，讓使用者透過簡單上扳的動作便能迅速且穩固定位，輕鬆完成安裝及拆卸攜車架的步驟；而多維度的可調夾持功能，亦可依不同自行車車架分別調整。此外，本設計也透過材質的創新，結合鐵管與鋁管，達成輕量化的結構設計，整體重量較之一般市面產品減輕1/3；且體積更小，以減少儲放空間，在提升結構效能與品質之餘，同時兼顧節能減碳的環境目標。





在產製EAZZY2的過程中，我們的主要挑戰為以下三個面向：





（1）為了讓攜車架本體更穩固，並消除零組件之間的配合間隙，必須在整體結構上加以改良優化。





（2）因應休旅車的掀背車後座便於開啟，在不使用工具之下即可傾斜旋轉的設計，必須在快速夾持與鎖固功能上花費更多心思。





（3）為讓使用者更輕省不費力，用以輔助自行車施放的「U型導軌」，也增添了設計上的難度。





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本產品以金屬管與可回收、自行分解的橡膠為原料製成，鐵管裁切均於廠外進行，並採用磷酸鋅防鏽層、電著層加上抗侵蝕的粉體塗裝方式，俾使過程不產生有害粉塵。粉狀塗層透過高溫烘烤使其固化，耗電低且不造成污染。同時，我們遵循歐盟品保認證標準，在運輸上全面以可重複使用的環保金屬棧板承載物品，所有紙箱紙盒也是可回收的環保紙包材，增加材料的循環利用，節約全球資源。





出自 《Living & Design 住宅美學 No.119》

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