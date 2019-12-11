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迎向綠意 浪漫精緻滿屋

2019-12-11 13:11Living & Design 住宅美學

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【文︱住宅美學編輯 空間設計暨圖片提供︱得比空間設計】

此案位於台北市郊的半山腰，擁有面對一片樹海綠景的環境優勢，屋主希望能做為未來享受退休生活的居宅，訴求回家應像度假一般愜意自在。此外，女主人從事時裝產業，對於色彩有相當敏銳的感受，也期待將藝術和時尚的元素帶入空間中。

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利用異材質的搭接與精緻的施工手法，創造有如時尚精品飯店的室內環境，並且仍保有居家的溫暖。同時運用許多具穿透性的設計，讓屋內各個場域無論是在視覺感受或通風、採光方面，都能和戶外的自然環境形成聯繫。

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室內坪數約38坪，因應居住者一家四口的組成人數，將原有四房格局挪出一房空間，將原有最小的臥房及主臥的尺度放大，並構成主臥睡眠區、更衣間與衛浴各自獨立的尊榮格局。精研線條分割比例與空間尺度的分配，在納入完備生活機能及發揮每一吋坪效時，仍能維持俐落、有層次且精緻的視覺感。

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在空間的點線面上和美學元素作一結合，或將戶外景觀引入，或利用物件、材質搭配，或透過不規則的分割線條，讓屋房裡的每一個面都有景可賞，呈現空間層次並提升生活質感。

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入口處藉由兩面鏤空鐵件搭佐灰玻的造型隔屏，以及大理石拼花地坪材質圍塑出獨立的玄關區域，不但達到保護隱私、緩衝內外、引導動線的效果，其具穿透力的特性也創造出觀看空間的趣味性。公共廳區採沉穩內斂的色彩為主調，兼以愛馬仕橘色及金屬材料光澤調和，演繹低奢時尚的風格。沙發背牆以深藍色調為基底，綴點錯落排列的鍍鈦金屬材質，並利用一幅大型畫作襯托，配搭一座色彩鮮明的開放展示櫃，成為廳區視覺亮點。將空間中央過道轉化為一家人共同用餐的區域，同時也串連起公私領域，其三面看似完整的立面，其實隱藏著通往廚房、臥室與客浴的門片。同樣的設計語彙延伸至臥室，無論是櫃體門片或隱藏門皆融入了簡潔的跳色線條，展示收納櫃亦藉由異材質和照明配置，引述連貫而別緻的精品設計概念。

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出自《Living & Design 住宅美學 No.119》

精彩雜誌內容盡在Living&Design住宅美學2019年6月號或上設計王觀看更多設計資訊

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