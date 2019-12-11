每個小心思收受到重視 看得見貼心的家

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【文︱住宅美學編輯 空間設計暨圖片提供︱亞維空間設計】





這是五口之家邁入下一個生活階段的新起點，為滿足屋主對空間風格的期待，設計師透過許多新創巧思，運用多元材質與色彩的演繹，讓居者猶如身處畫作情境般，生活亦能隨之恣意綻放。

整體的視覺呈現融合法式的浪漫、美式的雅致與大器，以及英式的精緻優雅。

以「既可盡享獨舞時的自在悠閒、當共舞時又能和諧皆美」作為設計主軸，各不相同的質材與配色賦予每個區塊各自的空間定義，也創造了獨特的細節表現，復由一致的裝飾元素形塑整體視覺質感。





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雖空間坪數有限，但設計師秉持以最適切的人體工學尺寸思考各空間的比例，並善用畸零角落及量身訂做的家具、櫃體，讓收納最大化，過道也相當寬裕。

在公共領域裡，礙於空間較小，設計師則藉由開放且連貫的設計手法鋪排一家人的核心生活場域，使用建築樑柱、門拱造型、具穿透性的隔間設計，營造如同慢舞一般層層遞進的感受。

私領域的部分，因臥室在視覺上略顯狹窄單調，設計師則透過色調轉換傳達各個寢臥的獨立性，雙色門片的設定呼應臥室內的主要用色，彰顯自我個性。





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隨著現今大眾愈加注重生活品質，在居家設計手法與技術也日新月異，人們對於住宅的追求更加廣泛，除了舒適的環境外，視覺感受也被視為重要因素，此案運用多元材質與色彩的演繹，讓居者身處優雅的活動空間，提升生活品質。





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出自 《Living & Design 住宅美學 No.119》

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