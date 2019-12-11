光源柔化整個空間 毛孩就醫好悠閒

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【文︱住宅美學編輯 空間設計暨圖片提供︱亞維空間設計】





別於傳統白色或生冷或溫馨的診間設計，反而利用特殊漆擘劃天花、立面的低調樸質意象，地板選用趨近同色系塑膠地磚，從統合的材料與色系裡表現絕對專業的醫療技術、親切安靜的空間氛圍，安撫平穩的慰藉飼主與寵物到診的心情。以安寧環境、光的神聖、安全感受等三方面著手設計之始，考究至石器時代到近代的演繹過程，擘劃動物醫院別於傳統的新穎概念。





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以安寧的空間、神聖的光、安全感的形狀，作為設計的啟發。從建構安寧的空間開始，即是以「土壁」聯袂天壁間，對應人類文明發展前的石器時代，人或動物只要靠近土壤或大地，心靈就會感到一種本能的回歸格外感到安全與踏實的原因。





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神聖的光的設計，即是考究最早懂得利用光的宗教建築，泰半予人心靈感觸的建築物，希望藉由空間中的光 來延續醫院需要的神聖感。針對安全感的形狀，打從石器時代起，人類多數時間都是生活在天然洞穴裡，以「弧」寓意洞穴的天然形狀，遂全區經由弧線取代直角，柔化醫療院所予人生冷意象。

鑑於動物醫院不應只是單純的「看醫生的行為」，應該可以是藝廊或是書店等與成是共享的友善環境。所以放低空間彩度，立面大量留白，讓藝術充滿生活與城市。





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全區分為前、中、後場域的各自不同屬性的設計規劃。前場屬於櫃台、等候區，櫃台處貼心設計牽繩區，方便飼主於此寫資料，寵物可以在一旁照看；更規劃有專屬於貓、狗各自獨立的等候區，2排長凳設計，方便飼主們等候時間可以交流、以及私下討論寵物身體狀況的懇談區。





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出自 《Living & Design 住宅美學 No.119》

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