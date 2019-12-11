簡練線條 打造會呼吸的空間

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【文︱住宅美學編輯 空間設計暨圖片提供︱宇藝空間設計】





透過不同向度的細節思考，極致開放空間的各種樣態，讓水泥灌造的居所猶如承載情感的容器。悉心剖析屋主對於生活的想望，誠實面對生活的需求與場所精神，將身心安頓的感官平衡揉入設計，渾然天成。保留大量毛胚交屋時的清水混凝土覆面，讓時光的推移，歷經時間催磨的粗獷痕跡，靜靜融入木質紋理與鍍鈦鋼板中，摹寫家的溫度與心的況味。





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在灰階色調、簡練線條與木質底蘊的設計中，在空間中化龍點睛地鑲綴閃耀的亮點，例如在原始的混凝土模板天花與深邃的大理石地面，搭配鍍鈦銅板牆面與現代時尚的家具互映，呈現出澄淨純粹的柔和調性，搭配木質溫潤的地板，鋪陳的肌理紋路加以平衡，以最貼近生活的精粹語言，簡約、凝鍊地詮釋出空間敘事。讓這方空間，在一致的調性中，塑造出別具個人特色的表情細節。





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本案名為Glimmer of Grey，以灰階的選擇，詮釋出額外的空間調性的簡約。設計發想來自毛胚屋的清水混凝土覆面，選擇原始材質的保留中，以混凝土灌造的居所作為承載生活情感的容器，並加入鍍鈦金屬，溫潤木頭和簡約的白色量體，利用材質創造出空間的純粹性。

在格局變動上，將房數改為三房，其中一間臥室改為起居兼中島空間，開放性的空間不僅能將光線引入，讓豐沛的自然光在寬闊的全景視野中流轉穿梭，使公領域成為連貫的L型動線，彈性的機能空間，可以提供一家人在此用餐、看書和彈琴等多樣性活動，讓家人能各擁居一角，還可以彼此交流，空間之間，彼此相互凝望，卻不打擾彼此的愜意居所。





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原始的混凝土模板天花和鍍鈦銅板牆面，在粗曠不羈中融入具光澤和現代時尚的衝突美感，再以溫潤的木地板平衡整體氛圍，客廳背牆採用鋼筋灌造和橡木鋼刷的模板作為獨特的立面樣貌，前陽台女兒牆亦使用金屬和玻璃做材質搭配，客廳區域猶如一方明亮清透的灰色盒子。起居兼中島空間位於住宅內側，以霧面處理的灰鏡劃分中島和廚房空間，透過光影的折射成為空間背景，前區的展示書牆，亦透過同一材質，在不同機能處盡顯材質語彙。





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出自 《Living & Design 住宅美學 No.119》

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