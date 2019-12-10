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蔚藍琴鍵

2019-12-10 15:14Living & Design 住宅美學

【文︱張佳慈　空間設計暨圖片提供︱成舍室內設計 民生公司】

在溫潤的木質地中，水藍色風琴簾帶出視覺上的焦點，如藍色鋼琴鍵流洩出海岸的波濤聲，跳脫由灰、深栗等木質色的框架，讓水藍的風琴簾帶出陽光暖意，肆意灑落在場域之中。

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大面窗戶上水藍色風琴簾，讓人聯想到藍色精靈跳躍在空間中，透過窗戶撒落的陽光，襲來...
大面窗戶上水藍色風琴簾，讓人聯想到藍色精靈跳躍在空間中，透過窗戶撒落的陽光，襲來一陣暖意。
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藍色精靈　徜徉在樹海之中

本案為24坪的住宅設計，將屋齡逾六年的空間做室內設計的配置。屋主為一般上班族，但在影視、聲光上有所要求，所以針對電視機牆與下方的音響平台上都做了巧思，場域以木紋淺色、深栗色做出整體基礎調色。

客廳強調明亮簡潔，設計師以天花將空間做出場域感，進入客廳時拉高空間高度，進入廊道在將天花放低，進入臥室再次拉高，整體空間層次完美地呈現。電視牆則以進口灰色大理石材做切割鋪陳，從多面石料中做出最適切的選擇，下方有一面體以實心大理石料作平台放置音響，讓音響不易震動帶出絕佳音質。電器櫃則可以容納大量的電器設備，做出斜面角度讓旁邊機能性的機能電箱櫃體做出銜接感。沙發旁的大面窗戶搭配水藍風琴簾，成為木質色中的亮點，除了適性讓陽光進入場域，擁有視覺徜徉在地中海畔的感受，順著栗色地坪一路延伸便是開放式書房，在玫瑰金燈飾色溫的自然光下，讓人可以映著光影進入書海。

電視機牆以進口天然大理石進行分割， 灰色面料巧妙地將木質色調作出延伸。
電視機牆以進口天然大理石進行分割， 灰色面料巧妙地將木質色調作出延伸。
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溫潤貼近　適性機能

與客廳比鄰的餐廳以深栗色為基礎調色，餐桌後方檯面以石料搭配黑灰色美耐板，讓櫃體呈現沉穩大方，同時兼具收納機能。一路向內進入主臥室，因為主臥有矮樑壓迫，以造型天花將其量體隱蔽，並以此爬梳出空間的場域感，順著將廊道帶出，床頭以木質紋背板做出立面擁有厚度，屋主可以做藝術上的呈設。次臥室部份則以栗色超耐磨地坪做出延伸，同時收納的櫃體以疊櫃的方式呈現，不僅增加衣物收納空間，在空間上也較沒有量體的壓迫感。

電器櫃與餐廳後方櫃體，兼具便利的收納機能。
電器櫃與餐廳後方櫃體，兼具便利的收納機能。
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主臥室外設置端景牆效果，不僅可以成為廊道的端景，也擁有收納的機能性。
主臥室外設置端景牆效果，不僅可以成為廊道的端景，也擁有收納的機能性。
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餐桌後方檯面以石料搭配黑灰色美耐板鋪陳，讓櫃體整體沉穩大方。
餐桌後方檯面以石料搭配黑灰色美耐板鋪陳，讓櫃體整體沉穩大方。
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主臥室 因矮樑在床的正上方，為避開其壓迫感做成矮天花隱藏，同時分隔出廊道場域。
主臥室 因矮樑在床的正上方，為避開其壓迫感做成矮天花隱藏，同時分隔出廊道場域。
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床頭背板兼容收納機能，背板同時做出縫隙的線條感，對稱的沉穩感油然而 生。
床頭背板兼容收納機能，背板同時做出縫隙的線條感，對稱的沉穩感油然而 生。
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次臥室的收納櫃體以疊櫃方式呈現，讓空間的運用更加妥善。
次臥室的收納櫃體以疊櫃方式呈現，讓空間的運用更加妥善。
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出自《Living & Design 住宅美學 No.125》

精彩雜誌內容盡在Living&Design住宅美學2019年6月號或上設計王觀看更多設計資訊

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