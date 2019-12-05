親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
時尚家居
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
DECO
Living & Design 住宅美學
OPEN Design
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

20萬動物大宰殺 印度教加迪邁節的「跨國血祭」爭議

卡神變瘟神？綠營狂切割楊蕙如 賴清德一句揭真相

極簡謐意 精煉生活純粹依歸

2019-12-05 08:37Living & Design 住宅美學

分享

【撰文編輯｜翁韵純 圖片來源｜極簡室內設計Simple Design Studio】

為生活找回最純粹的歸依，「極簡」不僅是從物質中斷捨離，更是心的修行與自由，從其「減法」的美學中，重新洞察生活的本質與藝術。就如同此住宅一般，運用簡約洗鍊的設計手法，成就極簡通用的精神。

分享

從事外商高階主管的屋主，因工作關係長年旅居國外，差旅的奔途如過盡千帆般，見識過眾多精品飯店，對於其精緻美好的體驗深深印刻腦海。因此在本案空間內，設計師以中性的黑、米白、灰階色系作為主調，兼容精品旅宿中優雅俐落的現代風格，在沉靜內斂的低彩度空間以木質地板形塑自然溫暖的氛圍，輔以低調精練的質材語彙，在大面窗引入的晴光綠意共鳴中，營造溫暖又富含層次的美學氛圍，在極簡空間中注入躍動生命力。

從進門玄關處起始，便以大小不一、灰色石紋板岩地磚錯落鋪敘出低調簡約的空間序曲。公領域以開放式設計維持通透視覺，運用大理石紋人造石結合烤黑鐵件打造出半高電視牆劃分場域，一旁則以大面積深色牆面及LED光帶締造視覺端景，輔以素雅軟裝，揉雜出「極簡」的內斂質蘊。餐廳則呼應整體空間的深色胡桃木紋，以醇厚靜謐的木色為主，搭佐屋主從國外特選的幾何畫作，以色彩跳躍出空間的立體層次。私領域延續公共空間的調性，摒除過多的裝飾性語彙回歸空間本質，裸裎材質的原始色彩，佐以黑白灰調性及簡潔線條，敘寫溫馨雅致的臥眠氛圍。

分享

分享

分享

分享

分享

分享

分享

分享

分享

分享

分享

分享

延伸閱讀

老屋重生現代風 細膩打造身心靈安適宅

重塑40年老屋 光與空氣流動的工業風透天厝

簡約古典 浪漫情懷形塑出屋主休憩之所

奢華品味 新古典內斂美宅

Living & Design 住宅美學

掌握設計情報盡在──Living&Design 住宅美學･設計王 設計是王道，生活是信仰，美學是依歸；即時掌握全方位、全視角、全球性、在地化的最新潮流趨勢，透過「Living&Design住宅美學･設計王」專業剖析，量身打造、整合設計動脈，讓所有熱愛設計、生活、美學的品味人士和專業品牌，獲得最精準確切的完整生活設計情報。

相關新聞

單身王國的當代典雅美學器度

2019-11-28 08:56

編輯精選最佳設計(二)

2019-11-12 08:48

編輯精選最佳設計(一)

2019-11-12 08:23

百金之士騰焰飛芒

2019-11-10 09:44

侘寂之美

2019-11-01 12:55

生活瀰漫隨心享受 用香氣包裹純淨真實的美好

2019-11-01 09:04

低調奢華 鋪述質蘊之美

2019-10-30 15:56

時光中的詩意宅邸

2019-10-30 15:53

色彩層次 織就獨特品味

2019-10-30 15:43

觸動幸福溫度

2019-10-30 15:38

低調 紳雅 風華

2019-10-30 14:17

設計迷一起把時間留下來！2019德國iF設計大獎台灣得主10月26日開講

2019-10-24 09:07

逸邸清玩 感受藝術魅力的文人宅邸

2019-10-24 09:02

植物的力量 讓每一次的呼吸都是舒壓 下一刻就沐浴在森林秘境間！

2019-09-30 13:33

品味光影變化

2019-09-29 08:42

重新定義您呼吸的美好空氣

2019-09-28 15:45

紐約上城 摩登新風采

2019-09-26 12:01

「城市裝甲」 俐落如西裝剪裁

2019-09-25 08:29

將時尚輕奢元素注入工業風 探翫生活底蘊

2019-09-23 14:44

結合品牌DNA 雕琢精彩多元的工作室

2019-09-23 08:40

融入人文思維於工業風設計 透過細節皆呈現城中美好風貌

2019-09-23 08:39

品味中彰顯簡約風格 時尚文青的理想居住空間

2019-09-23 08:35

向自然借景 打造光感日常

2019-09-23 08:33

引領潮流的視覺饗宴

2019-09-09 08:40

加大寬度 襯托大氣美墅

2019-09-04 11:53

深耕在地專業服務提升生活品質

2019-09-02 08:43

彷若置身鏡中之境 穿透錯位倒影的空間妙趣

2019-08-07 14:46

溫暖的新古典美學 共塑明朗愜意的美式生活情境

2019-08-07 12:21

融入淺淡素雅的語調 訴說著最輕盈無拘的生活詩篇

2019-08-07 12:20

古樸風情與現代感交錯 重現生活中的靈活優雅

2019-08-07 11:57

以「記憶、傳承」興起對家的無限眷戀

2019-08-07 11:56

未來想像的時間軸線 相互交織中展開序曲

2019-08-07 11:52

以圓為設計核心 經典創造華美氣質

2019-08-07 11:48

獨享、共聚 再創生活新貌

2019-08-07 11:46

自然勾勒出內斂沉靜的氛圍 層疊居住空間的靜謐

2019-08-05 08:49

風光明媚的夏日時節 正是適合拿下光榮獎牌的耀眼時刻

2019-07-30 11:33

打造現代凡爾賽 以輕盈重塑新古典居宅

2019-07-30 11:32

聚焦新亞洲風 演繹華貴原創美學

2019-07-30 11:25

「珍藏、傳世」 以溫潤的中式情懷築構自然生活緊密連結

2019-07-30 11:24
看更多

熱門文章

當時祖母過世...林志玲曝決定嫁AKIRA關鍵的那一刻

2019-12-02 14:27

厲害了！我的台積爸媽 一次了解撐台灣的關鍵實力

2019-11-28 08:55

「背後的男人」曝光 聯發科再戰5G拳王 蔡明介沒這兩位戰將不行

2019-11-28 09:53

豪宅室內照曝光！向心夫婦2.78億元現金購買3戶信義區「冠德遠見」

2019-11-29 14:56

狂人沒在怕中國 3個籌碼讓川普敢「提汽油桶玩香港之火」

2019-12-02 09:13

起於反中 終於投機 時代力量何以瀕臨瓦解

2019-11-28 15:34

想投資房產、與奇美電簽備忘錄 「共諜案」夫妻觸角早悄悄伸進台灣

2019-11-27 12:59

中共眼中的台獨 與你想的不一樣

2019-11-28 15:32

揭密台積電如何靠AI管工廠？中科戰情中心 員工不需第一線守候

2019-12-02 09:20

台積電能破400元？三道東風助台股衝30年新高

2019-11-29 09:36

淹水、熱浪、乾旱將成為常態 台灣有哪些城市真的做好準備？

2019-11-28 08:52

蘋果AirPods Pro賣到缺貨的背後 你的耳道已是下一個科技金礦

2019-11-28 08:48

年終掛牌新兵大集合

2019-11-28 12:24

出國念書不一定要花大錢！高中拚出好成績、拿獎學金圓留學夢

2019-11-29 16:19

宜蘭頂級渡假聖地 享受遠離世俗塵囂的靜謐

2019-12-04 11:03

托福單字書讓高雄女孩脫胎換骨 美國留學榮登畢業致詞代表

2019-11-29 16:19

AI法官、大數據抓漏水 死板公務機關活過來！

2019-11-29 09:27

謝金河：尋找明年的潛力股

2019-11-28 12:22

想靠「年金險」存千萬退休金？入手前 先搞懂3件事

2019-12-03 09:36

梁孟松用台積電管理術 助中芯轉骨

2019-11-28 15:27

李雅雯用ROE選股法 成為股市常勝軍

2019-11-28 13:58

年底買什麼最賺？ 4檔百分百上漲股報你哉！

2019-11-29 12:12

修改KPI、心戰喊話都沒用 想說服員工老闆先閉嘴

2019-11-29 09:31

拿走英特爾的皇冠、超車三星 台積電贏在一顆奈米級灰塵

2019-11-25 07:33

辜仲諒幕後運籌 台灣交出12強棒球賽最佳成績

2019-11-22 09:12

中共地方政壇 聚焦10位明日之星

2019-11-28 15:34

近75%「我是台灣人 我驕傲！」到底那些事讓大家最有光榮感

2019-11-27 12:48

高資產族霸氣掃貨 台北豪宅動起來

2019-11-28 15:24

是真愛！揭開LV豪砸4900億併購營運下滑Tiffany的盤算

2019-12-04 12:59

旺宏迎接轉機行情

2019-11-27 10:40

同採寬鬆貨幣政策 為何中、美經濟表現兩樣情？

2019-12-02 10:37

收費親民！亞洲不孕夫妻遠道來圓求子夢 台灣生殖醫學創奇蹟

2019-11-27 13:11

起薪不到30K他3年存百萬 模仿秀達人憑這套「省錢術」攢下第一桶金

2019-12-04 10:17

華勤搶下雙A代工的警訊

2019-11-28 11:02

2020台灣要怎麼贏？

2019-11-28 15:34

荷包保衛戰》川普不按牌理出牌！中美貿易衝擊不脫這「三套劇本」

2019-12-04 12:59

中小型電子股編織作夢行情

2019-11-28 12:25

籌碼績效戰 內外資最愛的超高人氣股

2019-11-29 12:13

香港泛民主派大勝之後 北京政府準備這樣出手？

2019-11-27 09:36

想靠「存股」致富？沒突破2盲點、股票不符合4原則 注定工作一輩子

2019-11-11 09:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top