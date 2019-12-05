極簡謐意 精煉生活純粹依歸

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【撰文編輯｜翁韵純 圖片來源｜極簡室內設計Simple Design Studio】

為生活找回最純粹的歸依，「極簡」不僅是從物質中斷捨離，更是心的修行與自由，從其「減法」的美學中，重新洞察生活的本質與藝術。就如同此住宅一般，運用簡約洗鍊的設計手法，成就極簡通用的精神。



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從事外商高階主管的屋主，因工作關係長年旅居國外，差旅的奔途如過盡千帆般，見識過眾多精品飯店，對於其精緻美好的體驗深深印刻腦海。因此在本案空間內，設計師以中性的黑、米白、灰階色系作為主調，兼容精品旅宿中優雅俐落的現代風格，在沉靜內斂的低彩度空間以木質地板形塑自然溫暖的氛圍，輔以低調精練的質材語彙，在大面窗引入的晴光綠意共鳴中，營造溫暖又富含層次的美學氛圍，在極簡空間中注入躍動生命力。



從進門玄關處起始，便以大小不一、灰色石紋板岩地磚錯落鋪敘出低調簡約的空間序曲。公領域以開放式設計維持通透視覺，運用大理石紋人造石結合烤黑鐵件打造出半高電視牆劃分場域，一旁則以大面積深色牆面及LED光帶締造視覺端景，輔以素雅軟裝，揉雜出「極簡」的內斂質蘊。餐廳則呼應整體空間的深色胡桃木紋，以醇厚靜謐的木色為主，搭佐屋主從國外特選的幾何畫作，以色彩跳躍出空間的立體層次。私領域延續公共空間的調性，摒除過多的裝飾性語彙回歸空間本質，裸裎材質的原始色彩，佐以黑白灰調性及簡潔線條，敘寫溫馨雅致的臥眠氛圍。



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