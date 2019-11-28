單身王國的當代典雅美學器度
【文︱Joe 空間設計暨圖片提供︱集藝室內裝修設計工程有限公司（02-2562-0385）】
美式都會時尚風格，透過大量混搭手法，將古典復古的沙發椅、搭配現代優雅俐落材質的混合使用；結合前後露臺的完整串聯巧思擘劃，精巧大器地將公私生活領域靈活連結於一體。以個人獨特個性的生活為礎石出發，打破多餘的隔牆以開闊的空間形式，悄然地綻放令人迷戀的時尚氛圍。
通透通暢的設計開闊形式
居住者的品味，來自於他的生活態度。屋主為單身男性，希望空間帶入曼哈頓上城的氣息，懷抱單身貴族的享受，以及自由奔放的感受；當朋友來訪時，可以小酌聊天，一起看球賽和辦party的玩樂享受的空間；以都會摩登的時尚感，勾勒出上城貴族的極致品味。透過簡單俐落的簡約線條作為基準，讓整體空間看起來更有簡潔、明亮、開闊的氛圍，搭配美式鄉村復古的長型沙發椅，和成套的國王椅和皇后椅，勾勒出都市特有的時尚奢華、活力創新的豐沛動感。
為突顯屋主單身貴族的生活自在感，營造出空間的寬敞大器氛圍，透過大膽拆除多餘隔間牆的設計手法，讓客廳、餐廳、廚房的空間屬性消弭於無形，在空間相連之後不僅讓視線、光線和空氣可以自然地流動，敞闊地呈現出生活空間的開闊放大性。風格採用美式的都會時尚風，最能襯顯豪宅精緻品味的魅力，優雅深邃的美式古典舒適大方情境，褪去了華麗繁複的歷史綴飾，保留了新古典的俐落簡約與現代時髦感；巧思搭配洗鍊現代時尚感的家具家飾，鋪陳當代都會雅痞貴族的自信風采，打造美東曼哈頓的都會風情。
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