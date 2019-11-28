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單身王國的當代典雅美學器度

2019-11-28 08:56Living & Design 住宅美學

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【文︱Joe　空間設計暨圖片提供︱集藝室內裝修設計工程有限公司（02-2562-0385）】

美式都會時尚風格，透過大量混搭手法，將古典復古的沙發椅、搭配現代優雅俐落材質的混合使用；結合前後露臺的完整串聯巧思擘劃，精巧大器地將公私生活領域靈活連結於一體。以個人獨特個性的生活為礎石出發，打破多餘的隔牆以開闊的空間形式，悄然地綻放令人迷戀的時尚氛圍。

通透通暢的設計開闊形式

居住者的品味，來自於他的生活態度。屋主為單身男性，希望空間帶入曼哈頓上城的氣息，懷抱單身貴族的享受，以及自由奔放的感受；當朋友來訪時，可以小酌聊天，一起看球賽和辦party的玩樂享受的空間；以都會摩登的時尚感，勾勒出上城貴族的極致品味。透過簡單俐落的簡約線條作為基準，讓整體空間看起來更有簡潔、明亮、開闊的氛圍，搭配美式鄉村復古的長型沙發椅，和成套的國王椅和皇后椅，勾勒出都市特有的時尚奢華、活力創新的豐沛動感。

為突顯屋主單身貴族的生活自在感，營造出空間的寬敞大器氛圍，透過大膽拆除多餘隔間牆的設計手法，讓客廳、餐廳、廚房的空間屬性消弭於無形，在空間相連之後不僅讓視線、光線和空氣可以自然地流動，敞闊地呈現出生活空間的開闊放大性。風格採用美式的都會時尚風，最能襯顯豪宅精緻品味的魅力，優雅深邃的美式古典舒適大方情境，褪去了華麗繁複的歷史綴飾，保留了新古典的俐落簡約與現代時髦感；巧思搭配洗鍊現代時尚感的家具家飾，鋪陳當代都會雅痞貴族的自信風采，打造美東曼哈頓的都會風情。

充滿戲劇張力的家具物件，型塑空間獨特的魅力，散發凝聚視覺的主題性。
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洗鍊時尚的連結開放式公共空間場域， 放大日常生活和派對的歡樂場景。
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筆直俐落的設計線條，延展出空間的透視性，打造出單身業主的個性。
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懸吊式的電視牆分隔寢臥空間不同機能性質，營造出輕盈灑脫的悠然放鬆感。
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以頂級精品酒店的套房形式規格，營造出舒坦放鬆的沉穩舒眠場景。
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隱藏式的間接光源讓空間的立體層次效果更為彰顯，大器舒適的床寢迎接安穩夢境。
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精彩雜誌內容盡在 Living & Design住宅美學 2019 年 11月號（No.124）或上設計王觀看更多設計資訊

Living & Design 住宅美學

掌握設計情報盡在──Living&Design 住宅美學･設計王 設計是王道，生活是信仰，美學是依歸；即時掌握全方位、全視角、全球性、在地化的最新潮流趨勢，透過「Living&Design住宅美學･設計王」專業剖析，量身打造、整合設計動脈，讓所有熱愛設計、生活、美學的品味人士和專業品牌，獲得最精準確切的完整生活設計情報。

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