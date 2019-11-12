編輯精選最佳設計(二)

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由中國室內裝飾協會與金騰獎組委會聯合主辦的（CIDA）主辦的「金騰獎」，今日於成都棕櫚泉費爾蒙酒店盛大舉行，在國際重量級設計師DIMENSIONE CHI WING LO暨一方創辦人「盧志榮」、設計師聯盟主席「梁志天」、日本現代工業設計教父「黑川雅之」、亞泰國際董事長「鄭忠」、以及台灣知名設計師「邱德光」、四川創視達建築裝飾設計張燦、成都璞石品牌設計總監毛繼軍與上萬名設計師的共襄盛舉下，圓滿落幕。

眾所期盼的十大「最佳設計金獎得主」（住宅公寓空間、別墅空間、地產空間、酒店空間、餐飲空間、辦公空間、公共空間、商業空間、公益設計及產品設計）及「上乘之選TOP100」獲獎設計師名單亦於今日傍晚正式揭曉。在眾多的優秀作品中，台灣設計師憑著實力與絕佳審美品味，從競爭激烈的比賽中脫穎而出，現在就跟著LMG串聯媒體DesignWant設計王編輯團隊一起來看看今年精選的得獎作品。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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得獎類別 地產空間

得獎人 瑋奕設計－方信原

作品名稱 藍眼/漢皇丰川樣板房

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得獎類別 地產空間

得獎人 水相設計－李智翔

作品名稱 徐徐

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得獎類別 別墅空間

得獎人 乘四研究所－程禮譽

作品名稱 Project4

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得獎類別 公共空間

得獎人 思銳設計－陳品宇 X 水玥設計－蔡沅暢

作品名稱 南興小學圖書館

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