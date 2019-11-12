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編輯精選最佳設計(二)

2019-11-12 08:48Living & Design 住宅美學

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由中國室內裝飾協會與金騰獎組委會聯合主辦的（CIDA）主辦的「金騰獎」，今日於成都棕櫚泉費爾蒙酒店盛大舉行，在國際重量級設計師DIMENSIONE CHI WING LO暨一方創辦人「盧志榮」、設計師聯盟主席「梁志天」、日本現代工業設計教父「黑川雅之」、亞泰國際董事長「鄭忠」、以及台灣知名設計師「邱德光」、四川創視達建築裝飾設計張燦、成都璞石品牌設計總監毛繼軍與上萬名設計師的共襄盛舉下，圓滿落幕。

眾所期盼的十大「最佳設計金獎得主」（住宅公寓空間、別墅空間、地產空間、酒店空間、餐飲空間、辦公空間、公共空間、商業空間、公益設計及產品設計）及「上乘之選TOP100」獲獎設計師名單亦於今日傍晚正式揭曉。在眾多的優秀作品中，台灣設計師憑著實力與絕佳審美品味，從競爭激烈的比賽中脫穎而出，現在就跟著LMG串聯媒體DesignWant設計王編輯團隊一起來看看今年精選的得獎作品。


得獎類別　地產空間

得獎人　　瑋奕設計－方信原

作品名稱　藍眼/漢皇丰川樣板房

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得獎類別　地產空間

得獎人　　水相設計－李智翔

作品名稱　徐徐

 

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得獎類別　別墅空間

得獎人　　乘四研究所－程禮譽

作品名稱　Project4

 

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得獎類別　公共空間

得獎人　　思銳設計－陳品宇 X 水玥設計－蔡沅暢

作品名稱　南興小學圖書館

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【獎項諮詢的最佳領航者諮詢事項】

1. 協助報名全球各大室內設計獎項，包含德國紅點、德國iF、義大利A’Design Award國際設計大獎、美國IDA國際設計大獎、日本Good Design Award、韓國 K-Design Award、APIDA 亞太區室內設計大獎及各城市設計獎項等。

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Living & Design 住宅美學

掌握設計情報盡在──Living&Design 住宅美學･設計王 設計是王道，生活是信仰，美學是依歸；即時掌握全方位、全視角、全球性、在地化的最新潮流趨勢，透過「Living&Design住宅美學･設計王」專業剖析，量身打造、整合設計動脈，讓所有熱愛設計、生活、美學的品味人士和專業品牌，獲得最精準確切的完整生活設計情報。

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