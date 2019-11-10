百金之士騰焰飛芒

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由中國室內裝飾協會與金騰獎組委會（CIDA）聯合主辦的「金騰獎」，以「百金之士騰焰飛芒」的氣勢和口碑，致力於尋找富有「創新意識」的當代設計師與設計價值。今年度大賽歷經半年的激烈徵件與重重評選，終於在今日於成都棕櫚泉費爾蒙酒店舉行頒獎典禮，各地傑出設計師皆會聚於此，角逐年度最佳獎項，而就在剛剛，萬眾矚目的十大「最佳設計金獎得主」與年度人氣設計師終於盛大出爐，設計王獨家搶先公開最新捷報，一起來看看今年閃耀世界的金獎得主究竟獎落誰家！

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十大「最佳設計金獎得主」

最佳住宅公寓空間設計──鄭小館《黃宅》

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2019 最佳住宅公寓空間設計金獎由來自廣州的設計師鄭小館奪下，憑藉作品《黃宅》，他通過丹麥語Hygge的哲思和瑞典生活哲學Lagom為概念，並利用「舍規則•隱入房間」的設計，將住所回歸家最本真的樣貌，在龍湖山莊旁的清幽環境中，投入空靈溫暖的臂彎。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

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最佳別墅空間設計──謝輝《倚光而居》

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中國傑出設計師謝輝憑藉作品《倚光而居》奪得最佳別墅空間設計，在脫離表面裝飾的束縛後，更加注重如何建立空間與「居者」的連結。在空間中，形狀、顏色、溫度與內心感受，都和光線息息相關，本案伴隨著空間的層層遞進形成的光影，勾勒出變幻莫測的「空間中的空間」。

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最佳地產空間設計──彭征《蘇州美的。雲筑未來生活館》

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來自廣州的設計師彭征憑藉作品《蘇州美的。雲筑未來生活館》奪得最佳地產空間設計。設計巧借蘇州古典園林，將科技、人文和藝術美妙串聯，不同的孔洞與風景產生不同氛圍的光影，適應著不同時空與機能需求，形成豐富的感官體驗。

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最佳餐飲空間設計──黃永才《宋·川菜》

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黃永才設計師的作品《宋·川菜》，從《瑞鶴圖》中受到啟發，擷取了「鶴羽」這一微妙的元素，運用現代的質材與設計手法來演繹的中式餐廳，以異形的不銹鋼磚與琉璃羽毛構成宋餐廳的基本形態。曲面的形態打破了一貫的中式餐廳的想像，形成獨特的空間感受，深受評審青睞，榮獲最佳餐廳空間設計金獎。

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最佳酒店空間設計──王星、梁飛《原舍，攬樹》

最佳酒店空間設計由中國設計師王星、梁飛奪下，作品《原舍•攬樹》置身松陽的山野之中，建築依著山勢一層層錯落分佈，松陽傳統建築的夯土牆、壘石、小青瓦亦被運用得恰到好處，村子裡珍稀的百年古樹群也被納入建築佈局，房屋圍繞著古樹展開，仿佛將古樹攬入懷中，而室內簡化空間中不必要的過多造型，遵循自然、忠於自然，讓空間融入整個山林。

最佳辦公空間設計──高仲元、蘇曉鳴《 A WORLD OFFICE 》

高仲元、蘇曉鳴二位設計師以「多元化的設計手法實現人文化舒適空間」為概念，打造辦公室A WORLD OFFICE，整體空間設計依據辦公空間日常動線進行規劃，以片牆、穿透、流動、分割等設計手法，利用黑白及細膩金屬質材運用，擘劃出無拘與率性、幹練且俐落的辦公意態，一舉奪得「最佳辦公空間設計」金獎。

最佳商業空間設計──胡延璋《自性歸處》

來自台灣的胡廷璋設計師，憑藉空間作品《自性歸處》，巧妙演繹深厚文化底蘊，賦予空間深刻生命價值，歷經重重評選奪得「最佳商業空間設計」金獎，也是台灣唯一獲得金獎高度支持與肯定的設計師，為設計藍圖添上璀璨一筆。

最佳公共空間設計──王大泉《板橋16號文化空間》

被譽為「中國精品酒店及商業空間設計的先行者」的設計師王大泉，擅長將歷史感以現代手法呈現，此次憑作品《板橋16號文化空間》奪「最佳公共空間設計」，建築表皮採用被譽為世界知名十大透明建築表皮法國高纖維水泥，並使用風洞式的參數化設計，形態如被風吹動，與大自然相融，是中國首次使用該技術的建築，曾被譽為世界知名十大透明建築表皮，獲獎實至名歸。

年度最佳產品設計──翟偉民《連鎖反應》

設計師翟偉民憑藉作品《連鎖反應》，這件通過最基礎的燕尾榫和縱向插銷結構相互咬合而成的作品，同時也汲取了中國傳統瓷器的美學精髓，奪下「年度最佳產品設計」大獎。

年度公益設計──劉萬彬《矩陣藏羌 國家藝術基金專案展》

來自成都的劉萬彬設計師透過作品「矩陣藏羌 國家藝術基金專案展」，呈現了大量深入藏羌鄉村生活，紮根實際，走進工地的學習與實踐成果，結合前衛粗獷的設計風格，充滿個性張力和工業美感，奪得「年度公益設計」大獎。

今年度金騰獎人氣設計師由在中國有著「明星御用設計師」之稱的孟也奪得，著名影星章子怡、伊能靜、黃渤、范冰冰等有著高端審美訴求的名人宅邸皆出自孟也設計團隊之手。作為中國室內設計界領軍人物之一，他致力於設計高端住宅空間，主張設計的多變性及創新性，在多個一線城市完成了眾多私人別墅府邸，在各地斬獲多項空間大獎，引領行業從業價值觀，為設計行業及設計師成長做出貢獻。

金騰獎「上乘之選TOP100」

除了今日典禮上公布的十大「最佳設計金獎得主」與年度人氣設計師，先前公布的「上乘之選TOP100」也一併公布，會集各國優秀設計師一同上台領獎！台灣多位傑出設計師也都是此次TOP 100 得主，想知道台灣設計師們到底以什麼樣的作品獲得上乘之選，千萬不要錯過LMG串聯媒體 x DesignWant設計王編輯團隊的後續獨家報導！

TOP100設計師們在頒獎台上的風光合影。

TOP100設計師們在頒獎台上的風光合影。