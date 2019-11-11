編輯精選最佳設計
金騰獎
由中國室內裝飾協會與金騰獎組委會聯合主辦的（CIDA）主辦的「金騰獎」，今日於成都棕櫚泉費爾蒙酒店盛大舉行，在國際重量級設計師DIMENSIONE CHI WING LO暨一方創辦人「盧志榮」、設計師聯盟主席「梁志天」、日本現代工業設計教父「黑川雅之」、亞泰國際董事長「鄭忠」、以及台灣知名設計師「邱德光」、四川創視達建築裝飾設計張燦、成都璞石品牌設計總監毛繼軍與上萬名設計師的共襄盛舉下，圓滿落幕。
京騰
眾所期盼的十大「最佳設計金獎得主」（住宅公寓空間、別墅空間、地產空間、酒店空間、餐飲空間、辦公空間、公共空間、商業空間、公益設計及產品設計）及「上乘之選TOP100」獲獎設計師名單亦於今日傍晚正式揭曉。在眾多的優秀作品中，台灣設計師憑著實力與絕佳審美品味，從競爭激烈的比賽中脫穎而出，現在就跟著LMG串聯媒體DesignWant設計王編輯團隊一起來看看今年精選的得獎作品。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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最佳商業空間設計類 金獎
類別 商業空間
得獎人 覺知造所－胡廷璋
作品 自性歸處Sense of Belonging
獲獎理由 巧妙演繹深厚文化底蘊，尤其在光線處理上賦予了空間深刻生命價值，令置身於此能感受到溫暖與親切。
2019 金騰
上乘之選TOP100精選
得獎類別 住宅公寓空間
得獎人 一研設計制研所－陳宗瑩
作品名稱 線構 • 律動
上乘之選TOP100
得獎類別 住宅公寓空間
得獎人 宇藝空間設計有限公司－陳泓宇、高藝家
作品名稱 灰之煥Glimmer of Grey
得獎類別 住宅公寓空間
得獎人 和和設計有限公司－簡嘉儀
作品名稱 澄澄璧宅
得獎類別 住宅公寓空間
得獎人 原源設計－謝和希、江奇鴻
作品名稱 城中謐靜
得獎類別 辦公空間
得獎人 上海登本設計有限公司－淩楷甯、許凱迪
作品名稱 合 Combine
得獎類別 餐飲空間
得獎人 呈境設計－袁世賢
作品名稱 山水嫋嫋
得獎類別 地產空間
得獎人 瑋奕設計－方信原
作品名稱 藍眼/漢皇丰川樣板房
得獎類別 地產空間
得獎人 水相設計－李智翔
作品名稱 徐徐
得獎類別 別墅空間
得獎人 乘四研究所－程禮譽
作品名稱 Project4
得獎類別 公共空間
得獎人 思銳設計－陳品宇 X 水玥設計－蔡沅暢
作品名稱 南興小學圖書館
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