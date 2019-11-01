侘寂之美
【文│Shelley 空間設計暨圖片提供│極簡室內設計】
禪的精神在於「悟」，藉由清淨淡雅的空間生活，追求內心寧靜，而簡單樸實的美感生活，更提升了悟性。處於森林公園對面的絕佳視野，使此居宅往窗外望出去即可欣賞蓊鬱的綠意，也讓設計師決定借景入室，從日式風格出發，結合日式禪風與現代主義，打造一處讓心靈放鬆，擁有恬適靜謐與細緻空間的居心宅。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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此設計案整體運用純粹、沉穩的材質與內斂的手法，打造兼具簡單樸實與細膩質感。入門玄關處大小錯落的方形造型磁磚地板、木格柵、餐廳區域的灰色清水模、客廳電視牆採用的深色洗石子，大量的自然材質，堆砌日式禪風意象，達到侘寂那份低調卻優雅的自然美感。臥房內同樣以木質與淺色調呈現素雅質樸設計，床頭選配水泥質感吊燈，營造清爽無壓空間，特別規劃獨立開放的更衣間與化妝台，提供完整的收納機能。無壓無垢的氛圍自然而生，而細膩的層次感，在純粹沉穩的木作色調中，更營造出真實生活與心靈相互照見的真實風景。
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