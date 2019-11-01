親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
DECO
Living & Design 住宅美學
OPEN Design
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

6歲童疑遭虐死！外婆相驗現場被上銬 依殺人罪嫌移送

台男曬貌美越南妻合照 網友爆黑暗內幕：騙局一場

侘寂之美

2019-11-01 12:55Living & Design 住宅美學

分享

【文│Shelley　空間設計暨圖片提供│極簡室內設計】

禪的精神在於「悟」，藉由清淨淡雅的空間生活，追求內心寧靜，而簡單樸實的美感生活，更提升了悟性。處於森林公園對面的絕佳視野，使此居宅往窗外望出去即可欣賞蓊鬱的綠意，也讓設計師決定借景入室，從日式風格出發，結合日式禪風與現代主義，打造一處讓心靈放鬆，擁有恬適靜謐與細緻空間的居心宅。

此設計案整體運用純粹、沉穩的材質與內斂的手法，打造兼具簡單樸實與細膩質感。入門玄關處大小錯落的方形造型磁磚地板、木格柵、餐廳區域的灰色清水模、客廳電視牆採用的深色洗石子，大量的自然材質，堆砌日式禪風意象，達到侘寂那份低調卻優雅的自然美感。臥房內同樣以木質與淺色調呈現素雅質樸設計，床頭選配水泥質感吊燈，營造清爽無壓空間，特別規劃獨立開放的更衣間與化妝台，提供完整的收納機能。無壓無垢的氛圍自然而生，而細膩的層次感，在純粹沉穩的木作色調中，更營造出真實生活與心靈相互照見的真實風景。

分享

分享

分享

分享

分享

分享

分享

分享

分享

分享

精彩雜誌內容盡在 Living & Design住宅美學 2019年10月號或上設計王觀看更多設計資訊

Living & Design 住宅美學

掌握設計情報盡在──Living&Design 住宅美學･設計王 設計是王道，生活是信仰，美學是依歸；即時掌握全方位、全視角、全球性、在地化的最新潮流趨勢，透過「Living&Design住宅美學･設計王」專業剖析，量身打造、整合設計動脈，讓所有熱愛設計、生活、美學的品味人士和專業品牌，獲得最精準確切的完整生活設計情報。
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

生活瀰漫隨心享受 用香氣包裹純淨真實的美好

2019-11-01 09:04

低調奢華 鋪述質蘊之美

2019-10-30 15:56

時光中的詩意宅邸

2019-10-30 15:53

色彩層次 織就獨特品味

2019-10-30 15:43

觸動幸福溫度

2019-10-30 15:38

低調 紳雅 風華

2019-10-30 14:17

設計迷一起把時間留下來！2019德國iF設計大獎台灣得主10月26日開講

2019-10-24 09:07

逸邸清玩 感受藝術魅力的文人宅邸

2019-10-24 09:02

植物的力量 讓每一次的呼吸都是舒壓 下一刻就沐浴在森林秘境間！

2019-09-30 13:33

品味光影變化

2019-09-29 08:42

重新定義您呼吸的美好空氣

2019-09-28 15:45

紐約上城 摩登新風采

2019-09-26 12:01

「城市裝甲」 俐落如西裝剪裁

2019-09-25 08:29

將時尚輕奢元素注入工業風 探翫生活底蘊

2019-09-23 14:44

結合品牌DNA 雕琢精彩多元的工作室

2019-09-23 08:40

融入人文思維於工業風設計 透過細節皆呈現城中美好風貌

2019-09-23 08:39

品味中彰顯簡約風格 時尚文青的理想居住空間

2019-09-23 08:35

向自然借景 打造光感日常

2019-09-23 08:33

引領潮流的視覺饗宴

2019-09-09 08:40

加大寬度 襯托大氣美墅

2019-09-04 11:53

深耕在地專業服務提升生活品質

2019-09-02 08:43

彷若置身鏡中之境 穿透錯位倒影的空間妙趣

2019-08-07 14:46

溫暖的新古典美學 共塑明朗愜意的美式生活情境

2019-08-07 12:21

融入淺淡素雅的語調 訴說著最輕盈無拘的生活詩篇

2019-08-07 12:20

古樸風情與現代感交錯 重現生活中的靈活優雅

2019-08-07 11:57

以「記憶、傳承」興起對家的無限眷戀

2019-08-07 11:56

未來想像的時間軸線 相互交織中展開序曲

2019-08-07 11:52

以圓為設計核心 經典創造華美氣質

2019-08-07 11:48

獨享、共聚 再創生活新貌

2019-08-07 11:46

自然勾勒出內斂沉靜的氛圍 層疊居住空間的靜謐

2019-08-05 08:49

風光明媚的夏日時節 正是適合拿下光榮獎牌的耀眼時刻

2019-07-30 11:33

打造現代凡爾賽 以輕盈重塑新古典居宅

2019-07-30 11:32

聚焦新亞洲風 演繹華貴原創美學

2019-07-30 11:25

「珍藏、傳世」 以溫潤的中式情懷築構自然生活緊密連結

2019-07-30 11:24

棲息繁殖、動力開始的起點 以「巢」為概念的轉化辦公空間

2019-07-30 11:21

引入自然綠景與生命力 開啟回憶生活點滴的寶盒

2019-07-30 11:19

在中西合璧的微妙中 賦予全宅「處處有景」的人文底蘊

2019-07-30 11:18

歷經千錘百鍊的品牌 淬鍊綻放出擁抱世界舞台的火花

2019-07-30 11:16

開放與隱密、理性與感性 「微妙」以線面譜出和諧空間韻律

2019-07-30 11:15
看更多

熱門文章

星宇航空未開航就吸粉無數 張國煒獨買1千8百億飛機後的難關是？

2019-10-30 12:59

9年辦449張信用卡！他靠4招賺回饋 一家7口出國狂省10萬元機票錢

2019-10-29 08:52

「錢放銀行 你會死無葬身之地」謝金河：陶冬這句話 恐未來須面對課題

2019-10-25 11:41

不只軍公教 勞保更快倒！政府憑什麼要年輕人繼續繳保費？

2019-10-30 13:02

台積電大軍精銳盡出

2019-10-31 13:10

獨家直擊》那一天 蘋果龍潭廠五座吊工如火如荼趕工

2019-10-31 11:33

東區蕭條後重生？房租降價有感 連沒租成永福樓的唐吉訶德都在找店面

2019-10-28 08:52

不敢隨便退休？別想著「存」退休金 要用「賺」的

2019-10-30 13:01

講錯了？「萬聖節」其實不是Halloween

2019-10-29 11:46

謝金河：台股創29年新高啟示

2019-10-31 12:27

竹北新建案開賣引排隊人潮 房市真有這麼熱嗎？ 從這些數字看真相

2019-10-25 13:45

就用ETF賺透透！ 搶短 套利 存股技巧大公開

2019-10-25 11:21

學測搭配語言證照也能出國留學！他們靠近滿級分、SAT獲名校青睞

2019-10-29 15:50

一次盤點：生小孩有哪些補助可以領？上班族必知「勞保生育給付」3件事

2019-10-28 11:59

喝咖啡、吃炸雞…台灣7-11方便到連菲律賓人都買單

2019-10-30 12:54

瑞芳山城的紡織機冠軍 佰龍董座：去了中國 全球3大輪不到我

2019-10-25 08:49

iPhone11被譏「三眼怪」卻賣得好有3原因 13檔蘋概股至少旺到年底

2019-10-31 09:23

股息殖利率高 最大吸引力

2019-10-24 13:56

從佛珠賣到十字鏈 宏碁橫掃宗教市場秘訣

2019-10-25 09:05

三度差點被打趴卻能奇蹟反擊 蔡明介5G之戰如何靠拳王精神再逆襲？

2019-10-30 13:00

全國危老第一案》建商3訣竅搞定50位地主 審查12天過關

2019-10-31 11:33

杜書伍砸50億蓋新總部 管最多的為何是一面窗簾？

2019-11-01 09:08

共享經濟正在改變台灣的勞動與消費模式

2019-10-25 16:02

2020年利率趨勢將反轉？負利率環境該如何投資？謝金河最看好這市場

2019-10-22 10:46

蘋果＋股神的啟示 價值股2020投資新王道

2019-10-25 11:21

抓準時機 金融商品一手抓 台幣升值豐收股

2019-10-25 11:21

共享機車大戰開打 Gogoro直搗一級戰區圖什麼？

2019-11-01 09:02

海外升學不是夢！ 申請學校、托福準備訣竅一次公開

2019-10-29 15:50

「買房出價從七折殺起 真的買得到嗎？」 專家教你用這幾招撿便宜

2019-11-01 09:56

重新檢視綠能作為急難用電之道 ─ 從法西颱風重創日本千葉談起

2019-10-25 16:02

中國專利敲詐第一案：維權與敲詐的一線之隔

2019-10-25 16:02

台積電股價飆新高 「晶圓封測概念股｣可望跟著吃香喝辣？

2019-10-23 13:05

賈伯斯最愛飯店 新大倉東京酒店改建重現60年代日式風華

2019-10-30 14:13

如何買到便宜外幣？3大技巧 教你鎖住美元、日圓最佳匯率

2019-10-17 10:48

史上最佳電影Top 10！看《小丑》經典台詞學英文

2019-10-23 08:52

明年勞動事件法將上路 幾家歡樂幾家愁

2019-10-04 12:49

「聞到味道就想起爸爸」她用「台灣味」勾人回憶 營業額從零到七百萬

2019-10-30 11:17

拋棄老闆》同事每週換、不再談忠誠度 「無雇主時代」生存守則

2019-11-01 09:05

善用生活化多益普及測驗迎戰雙語教學 國中、技職教師增能

2019-10-29 15:49

拒絕亡國 中華民國應主動提出「台灣方案」

2019-11-01 14:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top