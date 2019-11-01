生活瀰漫隨心享受 用香氣包裹純淨真實的美好

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走進幸福國度的北歐，不論是丹麥還是瑞典，空氣中的氛圍都瀰漫著一種隨心享受的生活風格。而在丹麥，這種生活方式被簡稱為Hygge，在瑞典則被稱作為Lagom。人們一貫追逐崇尚著這種北歐特有的生活型態，在詞彙創造上也絡繹不絕此起彼落的展開。或許當身處於過度包裝的現代環境裡，簡約自然的生活品味，將可為心靈注入片刻純淨真實的美好。





北歐品牌的簡約設計

SERENE POD®香氛膠囊系統，產品外型由創新的美學設計並交織暈染著北歐簡約純淨的生活理念。不同於以往一般傳統的香氛產品，其特點是無需燃火，恆溫加熱的方式使香氛膠囊蠟簡易散香，無需照看火苗。若產品傾倒翻覆時，香氛膠囊蠟上層的專利透氣膜，將有效阻隔融化蠟液灑落所造成的危險。而品牌設計的專利透氣膜，採用高效率透氣材質，可於4.5∼10坪的空間內使用；一顆30g的香氛膠囊蠟，平均每日使用約4∼5小時，約可使用15∼18天，香氣依然芬芳迷人。而在包裝上則使用符合美國FDA及歐盟認證標準的Tritan材質，可耐高溫不含雙酚A，簡單、安全、乾淨，即刻佈置美好空間的幸福色彩。





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自然純淨的植萃氣息

SERENE POD®香氛膠囊系統的香氣皆來自於歐洲、美國、澳洲等各地知名享譽國際的香氛大廠，品質嚴格控管，並符合國際香料協會IFRA的規範認證，確保每瓶精油的使用安全與純淨自然。其蠟質本體採用天然大豆植物蠟，質地柔軟易融蠟，不產生石化毒素。而SERENE HOUSE德國原裝進口的純天然植物精油，成分萃取自全球19個有機農場，可供應125種有機植物的原始香氣，並通過德國BCS有機歐盟認證，確保符合有機栽種、公平交易及不使用動物測試等生產證明。



SERENE HOUSE 國王 可攜式隨行香氛膠囊機。 分享 facebook

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SERENE HOUSE 德國原裝進口 真正薰衣草單方精油。 分享 facebook

SERENE HOUSE 春暖 香氛膠囊機。 分享 facebook

SERENE HOUSE 圓頂 香氛膠囊機。 分享 facebook

SERENE HOUSE 幽浮 香氛膠囊機。 分享 facebook





全新香氛革命 SERENE HOUSE 香氛膠囊機

不燃火｜不溢蠟｜不雜亂、簡單：容易置香與替換｜安全：專利設計不溢蠟｜乾淨：輕鬆換味無雜亂搭配使用30g香氛膠囊蠟，恆溫加熱安全融蠟，香味持久可達72小時以上，適用於4.5∼10坪空間。





SERENE HOUSE國王 可攜式隨行香氛膠囊機

專為旅行設計的香氛膠囊機，USB插頭設計，可連接筆電或行動電源，輕巧簡約的造型方便攜帶、輕鬆收納，讓香氛如影隨行。開車、出行、辦公室皆可隨行使用，清新提神，一路香隨。





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SERENE HOUSE主教 壁插式香氛膠囊機

無電源線的便利插座式擴香，使用簡便，易於維護。貼心的180度可旋轉插頭，可配合各式插座隨心調整。適合使用於陽台、浴廁、走廊等地方，讓純淨氣息無所不在。





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SERENE HOUSE星點 自動香氛定時膠囊機

內建3 / 6 / 9小時定時功能與LED小夜燈設計，在夜晚睡眠期間也能輕鬆享受放鬆氛圍舒緩心靈，並具備香味更換提醒功能，以及USB插頭設計，可連接筆電或行動電源。無時無刻，為忙碌生活創造無負擔的輕盈空間。





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SERENE HOUSE春暖 香氛膠囊機

外型以繽紛多彩的陶瓷溫潤材質打造，可兼具居家擺飾，並可為您洗滌心靈上的疲憊，撫平情緒，靜心休養。





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Serene Pod®香氛膠囊蠟－天文迷香味系列

採用天然植物大豆蠟與國際知名大廠香氛原料製成，多種天然精油為基底的香味可供挑選，香味持久天然，最佳賞味72小時，搭配SERENE HOUSE香氛膠囊機使用，給您細緻優雅的美好感受，全面提升身、心、靈的平衡狀態。





二分點 香氛膠囊蠟Equinox

由佛手柑和花香組成的前調帶出芬芳香氣，中調混合蘋果與海洋氣息，呈現清新愉悅氛圍，後調以琥珀與木質調延續整體的和諧感受。

前味－茉莉、梅、佛手柑

中味－蘋果、海洋

後味－琥珀、癒創木

精油：佛手柑、癒創木





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月相潮汐 香氛膠囊蠟Moon Tide

揉合柑橘和海洋氣息的前調，帶出清新活力的開場，如漲落不定的潮汐，中調樹脂和白花香調賦予香味婉約層次，尾調脂類和木質香調則吐露溫苦的調和感。

前味－佛手柑、葡萄柚、海洋

中味－白花、薰衣草

後味－樹脂、檀香

精油：石竹、白松香、葡萄柚、薰衣草、甜橙、尤加利





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日冕高溫 香氛膠囊蠟Heat from Corona

用東方辛香展示出無法被忽略的獨特香氣，含有荳蔻和粉紅胡椒的前調，強調香味的個性，中調的藏紅花及菖蒲，呈現太陽冠冕神祕的高溫之感，基調則以琥珀延續整體氣味。

前味－粉紅胡椒、茴香種子、綠花白千層、荳蔻

中味－藏紅花、菖蒲

後味－杜松、琥珀

精油：雪松、岩玫瑰、欖香脂、廣藿香、乳香





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蟹狀星雲 香氛膠囊蠟Crab Nebula

冬青、迷迭香及佛手柑組成的草本柑橘前味，以明快前調帶領味道進入星雲的迷幻世界，中調由蘇合香脂及白花茶香鋪疊層次感，基調琥珀和安息香，讓天文奇景穿越恆古悠長的時空。

前味－冬青、迷迭香、佛手柑、香茅

中味－蘇合香脂、白花茶、山谷百合

後味－杜松、琥珀

精油：廣藿香、維吉尼亞雪松、癒創木、尤加利



