低調奢華 鋪述質蘊之美

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【文│陳寬茵 空間設計暨圖片提供│綠意築居系統傢俱設計】

黑色的簡潔俐落、白色的純淨優雅、灰色的安然靜謐，當三者交織融匯於一體，精粹出超然悠遠的審美意境，卻又不乏豪邸恢弘的氣勢，隨著明暗有度的光影變化、虛實交疊的材質演繹，使人在似真似幻的空間語境中情思馳騁，感受生活的雅趣。呂勳樺設計師以獨到的美學觀，在低彩度框塑的畫面中，採用多層次的設計手法，從人文藝術嵌入、生活哲學的貫穿，藉此透顯空間的「超逸」與「雍容」。

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低彩度空間語境

本案為130坪的大宅，呂勳樺設計師結合屋主對機能、審美的需求，以簡約沉靜的低彩度調性為底蘊，搭配義大利進口磁磚、大理石、鍍鈦金屬等豐富多元的材質語彙，件件陳設盡顯巧緻，凝鍊出寧靜而華美的空間氛圍。因應屋主出門穿衣整裝的需求，玄關入口特地設計一面置頂的穿衣鏡，呂勳樺設計師巧妙利用線條裝飾虛化鏡子的存在，極具張力的視覺效果，也成為空間一道獨特的美麗端景。公領域以開放流暢的型態聯袂客廳、餐廳、廚房及書房，形塑通透軒敞的空間視野。尺度大器的電視主牆以絕美的大理石鋪陳，生動的紋理如水墨般自然延展，締造出充滿變化性的空間層次；為了強調視覺的一致性，設計師在電視牆一側嵌入鏡面，藉此達到對稱和諧的視覺效果。

由清透玻璃所圍塑的書房，構築一方安靜自在的閱讀天地，既保有其獨立性，亦能與家人產生互動連結；後方精緻的展示牆搭配柔和的光暈，滃染出一抹寫意的雅韻。空間透過天花層次堆疊與鏡面反射，隱約界定出餐敘場域的分野，亦塑造了挑高的視覺延伸。講究機能與美學平衡的呂勳樺設計師，創新演繹多元媒材，在吧台區及廚房以藝術化的方式玩轉烤漆玻璃，搭配收納展示櫃構築不同空間表情，也減少了沾染油汙、碰撞磨損的情況，極致呈現完備的機能美學。

空間運用天花層次堆疊與鏡面反射界定餐敘場域，創造出挑高的視覺延伸。 分享 facebook

在低彩度構織的畫面中，輔以生動的大理石紋，形塑充滿變化性的空間語境。 分享 facebook

過渡區採用一體成形的白色牆面，順勢將臥房門片隱藏其中，搭佐鍍鈦金屬線條設計，極致演繹摩登質感。 分享 facebook

精緻的展示牆搭配柔和的光暈，既具備了展示功能，亦成為空間一道獨特的美麗端景。 分享 facebook

主臥房床頭背板採用皮革、編織紋鏡面等材質拼接，營造舒適優雅的卧眠氛圍。 分享 facebook

兒童房利用柔美的粉紅及水藍色調，打造充滿創造力的成長空間。 分享 facebook

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出自 《Living & Design 住宅美學 No.123》