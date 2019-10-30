時光中的詩意宅邸

分享 facebook

【文│張佳琇 空間設計暨圖片提供│成舍室內設計 復興公司一部】

屋主是一位長年禮佛的虔誠佛教徒，對於空間的要求，表達了對於設計師專業的尊重，賦予百分之百的絕對信任，全權委由設計師處理。宛若女主人豁達大氣的胸襟和隨性，陳韋丹設計師以仿清水模的灰階，映襯屋主追求內心的平和與素雅淡然。牆面選用特殊漆呈現出水泥灰階既柔軟又帶剛硬、冷階色調卻富含質樸溫度的特質，猶如回歸生命的本真原貌，在空間中展現原始純粹的風貌。搭配簡約大器的傢俱，仿清水模的灰階質感，演繹出真實與簡約美學，簡單卻富有力量，素樸之中飽含生機，以一種極具個性的現代美感，創造出一種「時間停頓」般的詩意，一走進這個空間，彷如沉澱在悠長時光中的宅邸，任由光影流淌著復古典雅的悠遠韻味。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

以灑落的天光、木質與水泥清水模，大膽保留了每一種材質最原始的質地紋理。落地窗前的鐵架，專為喜歡蒔花弄草的女主人而設計，可以懸掛吊盆植栽，引入綠意。透過光線和材質本身帶來的生命力，讓光影跳動在這座簡樸居家之中，隨著時光推移帶來的變化，產生豐富的空間表情，在現代極簡風之中，衍生出空間最自然的寧靜優美與穩重。

餐廳上方的冷氣出風口，以金屬細格柵，塑造出質樸的氛圍。牆面上的裝飾燈，是屋主最喜歡的燈飾，也象徵雙方合作的圓滿。 分享 facebook

帝通石牆面搭配系統櫃面，與客廳牆面的帝通石夜燈相互呼應，青銅色的石紋肌理，形塑出絕美的視覺效果。 分享 facebook

帝通石牆面搭配系統櫃面，與客廳牆面的帝通石夜燈相互呼應，青銅色的石紋肌理，形塑出絕美的視覺效果。 分享 facebook

書房與客臥兩用，運用金銅造型壁燈搭配原木書桌，兩座櫃體之間，鑲嵌一條淺灰色的柱形夜燈，為空間帶來不同的效果。 分享 facebook

主臥搭配清新明亮的掛畫，搭配深胡桃木紋床板，以及金屬的垂墜吊燈，圍塑出寧靜的氛圍。 分享 facebook

白色全高落地衣櫃，以籐編和四周斜切搭配金屬門把，顯現出細膩高雅質感。 分享 facebook

分享 facebook

出自 《Living & Design 住宅美學 No.123》