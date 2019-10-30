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時光中的詩意宅邸

2019-10-30 15:53Living & Design 住宅美學

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【文│張佳琇　空間設計暨圖片提供│成舍室內設計 復興公司一部】

屋主是一位長年禮佛的虔誠佛教徒，對於空間的要求，表達了對於設計師專業的尊重，賦予百分之百的絕對信任，全權委由設計師處理。宛若女主人豁達大氣的胸襟和隨性，陳韋丹設計師以仿清水模的灰階，映襯屋主追求內心的平和與素雅淡然。牆面選用特殊漆呈現出水泥灰階既柔軟又帶剛硬、冷階色調卻富含質樸溫度的特質，猶如回歸生命的本真原貌，在空間中展現原始純粹的風貌。搭配簡約大器的傢俱，仿清水模的灰階質感，演繹出真實與簡約美學，簡單卻富有力量，素樸之中飽含生機，以一種極具個性的現代美感，創造出一種「時間停頓」般的詩意，一走進這個空間，彷如沉澱在悠長時光中的宅邸，任由光影流淌著復古典雅的悠遠韻味。

以灑落的天光、木質與水泥清水模，大膽保留了每一種材質最原始的質地紋理。落地窗前的鐵架，專為喜歡蒔花弄草的女主人而設計，可以懸掛吊盆植栽，引入綠意。透過光線和材質本身帶來的生命力，讓光影跳動在這座簡樸居家之中，隨著時光推移帶來的變化，產生豐富的空間表情，在現代極簡風之中，衍生出空間最自然的寧靜優美與穩重。

餐廳上方的冷氣出風口，以金屬細格柵，塑造出質樸的氛圍。牆面上的裝飾燈，是屋主最喜...
餐廳上方的冷氣出風口，以金屬細格柵，塑造出質樸的氛圍。牆面上的裝飾燈，是屋主最喜歡的燈飾，也象徵雙方合作的圓滿。
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帝通石牆面搭配系統櫃面，與客廳牆面的帝通石夜燈相互呼應，青銅色的石紋肌理，形塑出...
帝通石牆面搭配系統櫃面，與客廳牆面的帝通石夜燈相互呼應，青銅色的石紋肌理，形塑出絕美的視覺效果。
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帝通石牆面搭配系統櫃面，與客廳牆面的帝通石夜燈相互呼應，青銅色的石紋肌理，形塑出...
帝通石牆面搭配系統櫃面，與客廳牆面的帝通石夜燈相互呼應，青銅色的石紋肌理，形塑出絕美的視覺效果。
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書房與客臥兩用，運用金銅造型壁燈搭配原木書桌，兩座櫃體之間，鑲嵌一條淺灰色的柱形...
書房與客臥兩用，運用金銅造型壁燈搭配原木書桌，兩座櫃體之間，鑲嵌一條淺灰色的柱形夜燈，為空間帶來不同的效果。
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主臥搭配清新明亮的掛畫，搭配深胡桃木紋床板，以及金屬的垂墜吊燈，圍塑出寧靜的氛圍...
主臥搭配清新明亮的掛畫，搭配深胡桃木紋床板，以及金屬的垂墜吊燈，圍塑出寧靜的氛圍。
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白色全高落地衣櫃，以籐編和四周斜切搭配金屬門把，顯現出細膩高雅質感。
白色全高落地衣櫃，以籐編和四周斜切搭配金屬門把，顯現出細膩高雅質感。
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出自《Living & Design 住宅美學 No.123》

精彩雜誌內容盡在 Living & Design住宅美學 2019年10月號或上設計王觀看更多設計資訊

Living & Design 住宅美學

掌握設計情報盡在──Living&Design 住宅美學･設計王 設計是王道，生活是信仰，美學是依歸；即時掌握全方位、全視角、全球性、在地化的最新潮流趨勢，透過「Living&Design住宅美學･設計王」專業剖析，量身打造、整合設計動脈，讓所有熱愛設計、生活、美學的品味人士和專業品牌，獲得最精準確切的完整生活設計情報。
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