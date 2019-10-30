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色彩層次 織就獨特品味

2019-10-30 15:43Living & Design 住宅美學

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【文│Dannie 空間設計暨圖片提供│空森設計】

對於本案屋主而言，空間設計是一家人的記憶寶庫，也是裝載夢想的容器，他們嚮往鄉村風的恬適寧靜，亦渴望現代風的獨特品味。設計師運用「色彩」作為媒介，在兩者間取得精妙平衡，透過豐富多元的機能組合、足夠寬敞的動線，擘劃出符合日常需求的公私領域，同時將各種材質元素於此融合交疊，不只是美學上的詮釋，更臻全了空間與人的相應思考。

空間彈性設計創造多元機能

本案為一對年輕夫妻和貓咪的生活空間，公領域以橫向舒放的尺度串聯客餐廳，形塑整體的流暢度與開放性。設計師將兩座置頂收納櫃陳列於入口，圍塑出玄關至客廳的過渡區，醇厚的白色質地，也為室內場域開展時尚雅緻的序幕。鞋櫃側邊以優美婉轉的圓弧導角修飾空間直角，藉此消弭量體予人的壓迫感，並透過溝槽設計作為把手及通風的透氣孔。客廳電視主牆採用白色文化石鋪陳，輔以明亮的黃色層板作為展示機能及貓跳台，營造出溫馨自在的氛圍，對面的沙發背牆則以飽和鮮豔的藍色油漆彰顯空間特色，強烈的視覺對比，框塑出讓人印象深刻的美學情境；為了在有限的空間內創造層次景深，背牆運用內嵌設計結合油彩黃美耐板，並以油畫質感的美耐板為底襯，在燈光流轉下，塑造出玄關甫入門的一道美麗端景。餐廳採用質感絕佳的淺灰色上下櫃，底部深處貼以藍色烤漆玻璃做跳色效果，帶來溫暖且不失個性的調性；下櫃巧妙運用內凹機能設計，讓餐桌能收入其中並伸縮桌面長度，依需求調整成2人或4人之用，完美發揮多元的空間用途。

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出自《Living & Design 住宅美學 No.123》

精彩雜誌內容盡在 Living & Design住宅美學 2019年10月號或上設計王觀看更多設計資訊

Living & Design 住宅美學

掌握設計情報盡在──Living&Design 住宅美學･設計王 設計是王道，生活是信仰，美學是依歸；即時掌握全方位、全視角、全球性、在地化的最新潮流趨勢，透過「Living&Design住宅美學･設計王」專業剖析，量身打造、整合設計動脈，讓所有熱愛設計、生活、美學的品味人士和專業品牌，獲得最精準確切的完整生活設計情報。
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