色彩層次 織就獨特品味

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【文│Dannie 空間設計暨圖片提供│空森設計】

對於本案屋主而言，空間設計是一家人的記憶寶庫，也是裝載夢想的容器，他們嚮往鄉村風的恬適寧靜，亦渴望現代風的獨特品味。設計師運用「色彩」作為媒介，在兩者間取得精妙平衡，透過豐富多元的機能組合、足夠寬敞的動線，擘劃出符合日常需求的公私領域，同時將各種材質元素於此融合交疊，不只是美學上的詮釋，更臻全了空間與人的相應思考。

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每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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空間彈性設計創造多元機能

本案為一對年輕夫妻和貓咪的生活空間，公領域以橫向舒放的尺度串聯客餐廳，形塑整體的流暢度與開放性。設計師將兩座置頂收納櫃陳列於入口，圍塑出玄關至客廳的過渡區，醇厚的白色質地，也為室內場域開展時尚雅緻的序幕。鞋櫃側邊以優美婉轉的圓弧導角修飾空間直角，藉此消弭量體予人的壓迫感，並透過溝槽設計作為把手及通風的透氣孔。客廳電視主牆採用白色文化石鋪陳，輔以明亮的黃色層板作為展示機能及貓跳台，營造出溫馨自在的氛圍，對面的沙發背牆則以飽和鮮豔的藍色油漆彰顯空間特色，強烈的視覺對比，框塑出讓人印象深刻的美學情境；為了在有限的空間內創造層次景深，背牆運用內嵌設計結合油彩黃美耐板，並以油畫質感的美耐板為底襯，在燈光流轉下，塑造出玄關甫入門的一道美麗端景。餐廳採用質感絕佳的淺灰色上下櫃，底部深處貼以藍色烤漆玻璃做跳色效果，帶來溫暖且不失個性的調性；下櫃巧妙運用內凹機能設計，讓餐桌能收入其中並伸縮桌面長度，依需求調整成2人或4人之用，完美發揮多元的空間用途。

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出自 《Living & Design 住宅美學 No.123》