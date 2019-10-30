觸動幸福溫度

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【整輯｜孔婕瑀 空間設計暨圖片提供︱伊太空間設計】

文學大師余秋雨說過：「有了朋友，再大的災害也會消失大半，有了朋友，再糟糕的環境也會風光頓生。」

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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真正的朋友， 貴在將心比心的真誠！ 伊太設計張祥鎬總監表示：「設計，也是一場將心比心的真誠實意，從人文情感出發，預先設想、勾勒居者未來生活藍圖。」

從設計轉載生活，張祥鎬總監與屋主夫妻早已熟稔，「看著他們的小孩的出世、預想、打點小孩的成長、甚或未來一家人和樂融融的所需要求，這是本案的設計主軸。」或許正因為熟悉，在設計鋪排上，張祥鎬總監可以觀察更細膩入微的藉由簡約的線條，引領全室溫潤、優雅的質蘊。

初念 情感展現

為了讓生活情感得以延續，張祥鎬總監沒有在十年屋齡的空間裡，將材料或隔間全部拆毀，反而運用一些既有的元素（如：客廳電視主牆，即是保留既有材料。）回歸到面對空間最親近時刻，透過材質傳遞樸質且平易近人的氛圍，達到視覺驚喜且平衡對應的目的，在於讓人文精神可以繼續積累、慢慢茁壯。

全室鋪設實木地板，挹注合宜的溫馨溫度。自客廳主牆始，聯袂通往餐廳區域的入口，以ㄇ字實木格柵的拱型設計，拉闊主牆的虛實尺度，對應客、餐廳、書房的通透個性，透過既有大理石牆的特殊紋理與格柵溫潤的精神，延續廳區主牆不同手感且較為細緻的自然旨趣。

客製專屬訂製設計，也表現在餐廳主燈的形意上，挹注專屬的溫馨底蘊。 分享 facebook

餐桌以實木採客製化方式設計，聯袂居家的個人風格。 分享 facebook

自客廳主牆始，聯袂通往餐廳區域的入口，以ㄇ字實木格柵的拱型設計，拉闊主牆的虛實尺度。 分享 facebook

客、餐廳、書房的通透個性，透格柵線條延伸開闊旨趣。 分享 facebook

利用通透介質的設定，引 光進入餐廳區域，維持明亮效果。 分享 facebook

臥眠主牆後方以隱藏方式規劃通往更衣室入口 分享 facebook

男孩房特地利用其喜愛的顏色，搭配其喜愛的元素，加以設計。 分享 facebook

衛浴空間採乾濕分離設計，滿足使用機能及要求的生活質感。 分享 facebook

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出自 《Living & Design 住宅美學 No.123》