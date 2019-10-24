設計迷一起把時間留下來！2019德國iF設計大獎台灣得主10月26日開講

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【撰文編輯︱編輯部 空間設計暨圖片提供︱英奇室內裝修設計工程有限公司、延伸觸角設計、十穎設計】

創立於1953年，德國iF設計大獎已成為全球公認表彰優良設計的標誌，不只具指標性、前瞻性，更是許多設計師躍上國際舞台的重要管道。今年3月於德國慕尼黑完美落幕的頒獎典禮，共吸引全球約50個國家，共6,375件參賽作品角逐此殊榮！面對今年優秀的設計作品，評委會主席Fritz Frenkler表示：「真正具有創新精神和準備好承擔風險的股東需要很大的勇氣，但這並非是不惜一切代價爭取多樣性，在任何設計領域中，使用者都應該得到更優良、清晰與直觀的設計。」

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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今年的參賽作品在嚴格的評選過程後，共1,190名參賽者脫穎而出，其中154件作品來自台灣團隊，而在66件金獎作品中，更包含台灣的BenQ 投影機紙塑包裝與LUMI 2.0燈具，在在展現台灣在設計上的深厚實力。這一屆的iF金獎產品與室內空間得獎案皆收錄於《2019iF金獎精選及空間設計作品》，希冀給予讀者一個感受驚豔設計的管道，同時提供閱讀時的反思與瞭解設計真正內涵所在。最棒的是，10/26日亦將於誠品松菸舉辦「2019德國iF設計大獎──台灣得主桂冠榮耀分享會」，由台灣的三位得獎設計師現身說法。對設計感興趣的朋友，千萬別錯過這麼難得的機會！

強調所有設計基於人性而來，各個角落及環節皆被賦予了功能性，以達到符合人體工學的舒適居住環境。/英奇室內裝修設計工程有限公司 分享 facebook

從思想、傳承、情感、工藝多個角度切入，此處藉由如同說書人藉古論今的編排技巧打造整體空間，藉此訴說居住者精采的故事。/延伸觸角設計 分享 facebook

天花以大量鏡面將空間漸層疊迭的延伸，而普魯士藍穿插斑駁的金銅線條，揉合於室內各隅，串聯起整體空間。/十穎設計 分享 facebook

主講設計師：

英奇室內裝修設計工程有限公司 張琪珮總監

延伸觸角工程設計 黃厚銘總監

十穎設計 王維綸總監