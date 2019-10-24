親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
DECO
Living & Design 住宅美學
OPEN Design
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

英國貨櫃屍案 陸籍死者31男8女可能是凍死

上傳YouTube影片再下載上傳1000次會怎樣？實測給你看

設計迷一起把時間留下來！2019德國iF設計大獎台灣得主10月26日開講

2019-10-24 09:07Living & Design 住宅美學

分享

【撰文編輯︱編輯部　空間設計暨圖片提供︱英奇室內裝修設計工程有限公司、延伸觸角設計、十穎設計】

創立於1953年，德國iF設計大獎已成為全球公認表彰優良設計的標誌，不只具指標性、前瞻性，更是許多設計師躍上國際舞台的重要管道。今年3月於德國慕尼黑完美落幕的頒獎典禮，共吸引全球約50個國家，共6,375件參賽作品角逐此殊榮！面對今年優秀的設計作品，評委會主席Fritz Frenkler表示：「真正具有創新精神和準備好承擔風險的股東需要很大的勇氣，但這並非是不惜一切代價爭取多樣性，在任何設計領域中，使用者都應該得到更優良、清晰與直觀的設計。」

今年的參賽作品在嚴格的評選過程後，共1,190名參賽者脫穎而出，其中154件作品來自台灣團隊，而在66件金獎作品中，更包含台灣的BenQ 投影機紙塑包裝與LUMI 2.0燈具，在在展現台灣在設計上的深厚實力。這一屆的iF金獎產品與室內空間得獎案皆收錄於《2019iF金獎精選及空間設計作品》，希冀給予讀者一個感受驚豔設計的管道，同時提供閱讀時的反思與瞭解設計真正內涵所在。最棒的是，10/26日亦將於誠品松菸舉辦「2019德國iF設計大獎──台灣得主桂冠榮耀分享會」，由台灣的三位得獎設計師現身說法。對設計感興趣的朋友，千萬別錯過這麼難得的機會！

強調所有設計基於人性而來，各個角落及環節皆被賦予了功能性，以達到符合人體工學的舒...
強調所有設計基於人性而來，各個角落及環節皆被賦予了功能性，以達到符合人體工學的舒適居住環境。/英奇室內裝修設計工程有限公司
分享

從思想、傳承、情感、工藝多個角度切入，此處藉由如同說書人藉古論今的編排技巧打造整...
從思想、傳承、情感、工藝多個角度切入，此處藉由如同說書人藉古論今的編排技巧打造整體空間，藉此訴說居住者精采的故事。/延伸觸角設計
分享

天花以大量鏡面將空間漸層疊迭的延伸，而普魯士藍穿插斑駁的金銅線條，揉合於室內各隅...
天花以大量鏡面將空間漸層疊迭的延伸，而普魯士藍穿插斑駁的金銅線條，揉合於室內各隅，串聯起整體空間。/十穎設計
分享

主講設計師：

英奇室內裝修設計工程有限公司　張琪珮總監

延伸觸角工程設計　黃厚銘總監

十穎設計　王維綸總監

分享

Living & Design 住宅美學

掌握設計情報盡在──Living&Design 住宅美學･設計王 設計是王道，生活是信仰，美學是依歸；即時掌握全方位、全視角、全球性、在地化的最新潮流趨勢，透過「Living&Design住宅美學･設計王」專業剖析，量身打造、整合設計動脈，讓所有熱愛設計、生活、美學的品味人士和專業品牌，獲得最精準確切的完整生活設計情報。
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

逸邸清玩 感受藝術魅力的文人宅邸

2019-10-24 09:02

植物的力量 讓每一次的呼吸都是舒壓 下一刻就沐浴在森林秘境間！

2019-09-30 13:33

品味光影變化

2019-09-29 08:42

重新定義您呼吸的美好空氣

2019-09-28 15:45

紐約上城 摩登新風采

2019-09-26 12:01

「城市裝甲」 俐落如西裝剪裁

2019-09-25 08:29

將時尚輕奢元素注入工業風 探翫生活底蘊

2019-09-23 14:44

結合品牌DNA 雕琢精彩多元的工作室

2019-09-23 08:40

融入人文思維於工業風設計 透過細節皆呈現城中美好風貌

2019-09-23 08:39

品味中彰顯簡約風格 時尚文青的理想居住空間

2019-09-23 08:35

向自然借景 打造光感日常

2019-09-23 08:33

引領潮流的視覺饗宴

2019-09-09 08:40

加大寬度 襯托大氣美墅

2019-09-04 11:53

深耕在地專業服務提升生活品質

2019-09-02 08:43

彷若置身鏡中之境 穿透錯位倒影的空間妙趣

2019-08-07 14:46

溫暖的新古典美學 共塑明朗愜意的美式生活情境

2019-08-07 12:21

融入淺淡素雅的語調 訴說著最輕盈無拘的生活詩篇

2019-08-07 12:20

古樸風情與現代感交錯 重現生活中的靈活優雅

2019-08-07 11:57

以「記憶、傳承」興起對家的無限眷戀

2019-08-07 11:56

未來想像的時間軸線 相互交織中展開序曲

2019-08-07 11:52

以圓為設計核心 經典創造華美氣質

2019-08-07 11:48

獨享、共聚 再創生活新貌

2019-08-07 11:46

自然勾勒出內斂沉靜的氛圍 層疊居住空間的靜謐

2019-08-05 08:49

風光明媚的夏日時節 正是適合拿下光榮獎牌的耀眼時刻

2019-07-30 11:33

打造現代凡爾賽 以輕盈重塑新古典居宅

2019-07-30 11:32

聚焦新亞洲風 演繹華貴原創美學

2019-07-30 11:25

「珍藏、傳世」 以溫潤的中式情懷築構自然生活緊密連結

2019-07-30 11:24

棲息繁殖、動力開始的起點 以「巢」為概念的轉化辦公空間

2019-07-30 11:21

引入自然綠景與生命力 開啟回憶生活點滴的寶盒

2019-07-30 11:19

在中西合璧的微妙中 賦予全宅「處處有景」的人文底蘊

2019-07-30 11:18

歷經千錘百鍊的品牌 淬鍊綻放出擁抱世界舞台的火花

2019-07-30 11:16

開放與隱密、理性與感性 「微妙」以線面譜出和諧空間韻律

2019-07-30 11:15

讓水泥灌造的居所猶如承載情感的容器 摹寫家的溫度

2019-07-30 11:13

點、線、面及曲線 打造現代簡約兼具律動感的視覺印象

2019-07-30 11:12

在「清、敬、和、寂」清閒僻靜的環境中 達到恬淡自適的境界

2019-07-30 11:10

來自質樸自然簡約的風格 而深層融合北歐優雅內涵

2019-07-30 11:09

溫潤木質建構新居 一個充滿溫度與情感連結的家

2019-07-30 11:06

清透視覺的居宅對話 恣意自在蔓延生活情感

2019-07-30 11:04

重現與自然間的美好和諧 「無界」利用陽台構築綠意視覺層次

2019-07-30 10:52
看更多

熱門文章

如何買到便宜外幣？3大技巧 教你鎖住美元、日圓最佳匯率

2019-10-17 10:48

歐洲人趨之若鶩！他把台灣鹹酥雞攤與速食店廢油變鈔票

2019-10-18 07:22

傳JR東日本將點亮六福皇宮 日企在台拼命開飯店背後的盤算是什麼？

2019-10-21 09:09

很難再靠買屋賺錢？ 建設公司老董：5跡象顯示台灣房市已走到夢醒時分

2019-10-18 10:06

30年統戰成果毀於一顆籃球 中國為何不敢對NBA下重手？

2019-10-16 13:02

他用8元買下瀕臨破產航空 18年後翻身840億營收亞洲廉航霸主

2019-10-16 12:59

2020年利率趨勢將反轉？負利率環境該如何投資？謝金河最看好這市場

2019-10-22 10:46

為何台積電加碼1200億元擴產 對明年展望超級樂觀？原因是這個

2019-10-18 10:10

台積電股價飆新高 「晶圓封測概念股｣可望跟著吃香喝辣？

2019-10-23 13:05

明年勞動事件法將上路 幾家歡樂幾家愁

2019-10-04 12:49

叫好不叫座？為什麼台灣吸引不到香港人才？

2019-10-17 14:04

揭密》永福樓新租客烏龍傳聞主角 護理師變百靈油女王

2019-10-18 09:18

謝金河：守株待兔的操作學

2019-10-17 12:00

台股上萬一要怎麼撿便宜？14檔好股名單出列

2019-10-23 13:01

已讀不回的港府 為何雙手奉送陳同佳？背後不為人知的3個盤算

2019-10-23 11:08

「反送中」致詞讓他一夕爆紅 台大學生會長決心掀起「18歲還權青年」運動

2019-10-21 10:14

華為提油救火 退守中國恐陷雙輸危局

2019-10-17 13:57

股息殖利率高 最大吸引力

2019-10-24 13:56

在外商做業務月入5萬 3個理由讓他想轉行當全職外送員

2019-10-17 11:18

外資為何大買被動元件股？

2019-10-17 11:33

谷底翻揚的5G概念股

2019-10-17 11:40

「尤達大師」變身「莉亞公主」林之晨率領台灣大衝鋒陷陣200日

2019-10-23 13:04

非洲窮人看巫醫 為何比上醫院更合理？

2019-10-18 09:11

我的肝不好？！惱人肝斑影響面子問題

2019-10-21 12:15

你能想像 有一天我們將看不到大象！

2019-10-21 12:01

被低估的矽晶圓母子檔

2019-10-17 11:36

史上最佳電影Top 10！看《小丑》經典台詞學英文

2019-10-23 08:52

助眠食物 讓你倒頭就睡

2019-10-14 09:05

台壽保又在內湖獵地 這回當禾馨房東

2019-10-17 14:05

中國智慧停車市場 台商下一個舞台？

2019-10-17 14:32

老師們！請重視自己的專業 認清你肩負的責任

2019-10-22 13:31

營收雙率雙升成長股出列

2019-10-17 14:30

斷頭女屍 泡水頭顱皆出她手...《返校》特效化妝師這麼說

2019-10-23 08:51

昆明周邊順遊：紅河人文地景線

2019-10-17 09:50

謝金河：台火熱脹冷縮效應

2019-10-24 12:17

卡西歐發聲明挺「一中原則」 還有哪些品牌也曾表態？

2019-10-24 11:11

佳士達策略轉型三支箭 走出7年虧損期

2019-10-17 13:55

台股跨過前高 還能買股票嗎？

2019-10-24 14:38

兩個不同世代的女人 會擦出什麼火花？ 藍心湄 X 9m88 雙面摩登女郎

2019-10-17 15:09

晚上不涼、暴雨變日常 5張圖表看台灣氣候變遷

2019-10-16 15:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top