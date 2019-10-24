逸邸清玩 感受藝術魅力的文人宅邸

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【文│住宅美學編輯 空間設計暨圖片提供│域建設計】

居家，不僅是一個提供安歇的所在，除了滿足初步的實用機能之外，更是一個表達自我品味與喜好的空間，甚至是呈現屋主生活理念的地方，成為一個人精神世界的支撐。將藝術與空間串聯，如何因地制宜，突破基地條件與環境限制，為藝術品創造出人與空間的互動性。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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感受藝術魅力的文人宅邸

屋主是一位重視生活品質，極具文化品味的仕紳，擁有豐富且質量俱佳的藝術收藏，以台灣當代書畫名家的彩瓷創作為主。為了打造出能夠映襯珍品、大氣雍雅的空間，讓這些藝術作品得以在空間中妥善的展現，設計師將藝術收藏融入空間，透過設計與空間融合，建構出一個雅致的藝術空間。

於玄關進門處，規劃了一處展示櫃，以黑色大理石做為基底，呼應彩瓷藝術水釉交融、晶瑩剔透的美感；並調整格局，將原本設置於書房的藝術品展示櫃，規劃至客廳沙發後牆，以新的空間格局，為藝品擘劃出更為純粹的視覺意象。擴大公領域空間，將珍愛的藏品定位，便讓整個家有了深度和廣度，以藝術韻彩為這方空間注入優美的靈魂。

為了讓藝術走入生活，建構藝術與日常交織的生活空間，不僅僅只是將藝術品陳列在一個空間之中。 分享 facebook

整體空間以沉穩簡練的色調做為基底，映襯藝術品瓶身的潑墨彩風，藝術作品本身突破傳統水墨表現手法，傳達出一種悠遠寧靜，胚面水洗出幅員遼闊、蒼茫無垠的朦朧景色。 分享 facebook

設計師需要考量的是整體視覺端景、格局動線和機能配置，更需思考空間布局、色彩質地和作品互動的適切性。 分享 facebook

擁有藝術品的家不但是安頓心靈最好的所在，更是內心一方寧靜與豁達胸襟的天地，藝術品賦予觀者一股向上的卓越力量，無垠喜悅亦因美而生。 分享 facebook

為了屋主本身除了藝術品的喜好之外，也是一位旅遊家，經常至世界各地旅遊，也喜歡品酒和美食。 分享 facebook

設計師以走道擘劃出生活軸線，將生活機能的廚房和中島貴畫在公領域的另一側，將廚房熱食烹飪區與藝術品區域拉開，並將酒櫃、冰箱與烤箱等內嵌至落地櫃體，整合收納機能，讓視覺效果做一收束一致性，兼具美感與實用機能。 分享 facebook

居家，不僅是一個提供安歇的所在，除了滿足初步的實用機能之外，更是一個表達自我品味與喜好的空間，甚至是呈現屋主生活理念的地方，成為一個人精神世界的支撐。 分享 facebook

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居家，不僅是一個提供安歇的所在，除了滿足初步的實用機能之外，更是一個表達自我品味與喜好的空間，甚至是呈現屋主生活理念的地方，成為一個人精神世界的支撐。 分享 facebook

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出自 《Living & Design 住宅美學 No.123》