逸邸清玩 感受藝術魅力的文人宅邸
【文│住宅美學編輯 空間設計暨圖片提供│域建設計】
居家，不僅是一個提供安歇的所在，除了滿足初步的實用機能之外，更是一個表達自我品味與喜好的空間，甚至是呈現屋主生活理念的地方，成為一個人精神世界的支撐。將藝術與空間串聯，如何因地制宜，突破基地條件與環境限制，為藝術品創造出人與空間的互動性。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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感受藝術魅力的文人宅邸
屋主是一位重視生活品質，極具文化品味的仕紳，擁有豐富且質量俱佳的藝術收藏，以台灣當代書畫名家的彩瓷創作為主。為了打造出能夠映襯珍品、大氣雍雅的空間，讓這些藝術作品得以在空間中妥善的展現，設計師將藝術收藏融入空間，透過設計與空間融合，建構出一個雅致的藝術空間。
於玄關進門處，規劃了一處展示櫃，以黑色大理石做為基底，呼應彩瓷藝術水釉交融、晶瑩剔透的美感；並調整格局，將原本設置於書房的藝術品展示櫃，規劃至客廳沙發後牆，以新的空間格局，為藝品擘劃出更為純粹的視覺意象。擴大公領域空間，將珍愛的藏品定位，便讓整個家有了深度和廣度，以藝術韻彩為這方空間注入優美的靈魂。
出自《Living & Design 住宅美學 No.123》
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