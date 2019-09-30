植物的力量 讓每一次的呼吸都是舒壓 下一刻就沐浴在森林秘境間！

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【撰文編輯︱編輯部 空間設計暨圖片提供︱SERENE HOUSE】

撫平情緒壓力OUT

科學家發現嗅覺對於人類大腦的記憶與情緒有相當緊密的關聯，當聞到令人愉悅的香氣時，心情也會隨之開朗。而部分植物香氣也帶有舒展情緒鎮定心神的作用，且穩定的情緒有助於提升生活的品質。

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植物的天然精華

從植物萃取出來的各類精油，有不同的香氣分子，也代表著不同的療癒力量。清新浪漫的花香調，如春風拂面，嬌柔而細緻。自然沉穩的木質調，在安詳美好中，寧靜而致遠。繽紛沁爽的柑橘調，創造活潑朝氣，愉悅而明亮的氛圍。舒緩提神的草本調，讓心靈猶如原野般奔馳開暢，思緒清醒並令人激發無限創意。微辣溫潤的辛香調，蘊含深度奧秘，盡情探索異國風情，神秘而刺激。

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打造感官新美學

讓城市中充滿幸福感的氛圍，是SERENE HOUSE 一直渴望帶給顧客的美好感受。在生活空間規劃出美好幸福的產品定位，不僅需要在外觀設計、材質挑選以及香氛原料的把關中更圓滿的結合。並且為創造更多高質感及高使用價值的香氛產品，SERENE HOUSE 在2009年研發出SERENE POD® 香氛膠囊系統－取代傳統的點火蠟蠋，到最新一代的香氛產品中，融入高品質的聽覺效果及結合智慧科技，予以顧客與時俱進的感官新美學。

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空間香氛的全新革命

SERENE POD® 香氛膠囊系統是品牌與瑞士工藝設計師合作研發的劃時代革命性的香氛產品，使用恆溫85°C 加熱的方式，搭配SERENE POD® 香氛膠囊蠟，讓空間有效均勻地散佈香氣。近期更打造出移動式旅用的小型香氛產品以及商用空間香氛產品，透過純淨自然的美好香氛變化出萬千的空間氛圍，成為生活情境的魔法師。

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SERENE HOUSE推薦商品

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SERENE HOUSE 竹香氛膠囊機，四款顏色，恆溫加熱不燃火、專利設計透氣膜不溢出蠟液、香氛膠囊蠟輕鬆替換不雜亂，使用安全且有效散香。建議使用空間4.5～10坪，香氛膠囊蠟30g 香味持久可達72小時。

適用於臥室，會議室，小型客廳，起居室，書房，浴室，書架上。HOLA 同步銷售中。

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SERENE HOUSE 圓頂香氛膠囊機，四款顏色，恆溫加熱不燃火、專利設計透氣膜不溢出蠟液、香氛膠囊蠟輕鬆替換不雜亂，使用安全且有效散香。建議使用空間4.5～10坪，香氛膠囊蠟30g 香味持久可達72小時。

兼具氣氛燈與居家擺設，適用於客廳，臥室，會議室，起居室，辦公室，玄關，櫃台。HOLA 同步銷售中。

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SERENE HOUSE 主教壁插式香氛膠囊機，便利插座式擴香，使用便捷，簡單維護。兼具小夜燈功能使用。建議使用空間4.5～10坪，香氛膠囊蠟30g 香味持久可達72小時。

適用於各式牆面，陽台，花園，涼亭，廊道，牆面下方，臥室床頭櫃上方，桌邊，浴廁。

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SERENE HOUSE 繁星香氛霧化機，星星們在夜空中閃耀著，透著你最喜歡的香味。超音波震盪，瞬間製造負離子，淨化空氣。130毫升水槽容量，可連續霧化時間約 7 小時，並搭載三段定時功能60／90／120分鐘，智慧節能，另無水自動斷電，安靜運轉不發熱。七色LED 情境燈光創造氛圍，也可當作小夜燈使用。建議搭配德國原裝進口SERENE HOUSE 天然精油使用。建議使用空間4.5～10坪。家樂福同步銷售中。

適用於客廳、餐廳、臥室、辦公室、櫃台等開放空間。

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SERENE HOUSE 陣列香氛霧化機，金屬冷冽的幾何線條的排列感，展現個性與特色。超音波震盪，瞬間製造負離子，淨化空氣。90毫升水槽容量，可連續霧化時間約4小時，並搭載三段定時功能60／90／120分鐘，智慧節能，另無水自動斷電，安靜運轉不發熱。七色LED 情境燈光創造氛圍，也可當作小夜燈使用。建議搭配德國原裝進口SERENE HOUSE 天然精油使用。建議使用空間3～5坪。全國電子同步銷售中。

適用於書房、辦公室、小型客廳、桌架上、臥室、電腦桌、小檯子、戶外抽菸區等開放場地。

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SERENE HOUSE 遊騎兵香氛霧化機，USB插座，60ml 的水槽容量，專為旅行,辦公設計。輕鬆攜帶,隨處可用,建議使用空間3～5坪，持續霧化功能約可使用3小時，間歇霧化功能約可使用6小時。建議搭配德國原裝進口SERENE HOUSE 天然精油使用。

適合使用於出差洽公，旅用，工作時。生活工場同步銷售中。

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出自 《Living & Design 住宅美學 No.122》