品味光影變化

分享 facebook

分享 facebook

【整輯︱Join 空間設計暨圖片提供︱近境制作設計】

整體空間配置以壓縮、轉換、層次、釋放的概念布局，空間之安排隨著生活時序產生「一進、一景」的畫面傳遞，使生活產生不同的空間層次改變生活體驗。創造場景與心靈感受的轉換，心境的安定與開闊。

轉換

經由玄關儀式性空間氛圍，塑造轉換到公區開放式的場域。藉由天花格柵方向性的引導，讓視覺及心境由壓縮至釋放後延伸至窗景。喧囂的都市意象，透過「一進、一景」，空間層次的安排，從壓縮至釋放，歸於心靜。

層序

透過這樣的層序由公入私，跟隨視線及動線的引導，心境的轉換一層一層進入私密空間，心境的轉換亦是另一種壓縮後釋放的過程，依循層次至釋放，刻意安排主臥坐向，並打破視覺及空間邊界，使主臥及露台空間感受，合而為一。

時間軸線

兩間臥室各自面對著自屬的戶外陽台，藉由大面落地窗並延續室內材質元素連結內外空間材質，模糊彼此界線與室內空間對話。觀察光影朝夕朝落，品味著光影在室內產生的時間表情，使人在充滿壓力的城市中達到心境的沉澱。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

出自 《Living & Design 住宅美學 No.122》