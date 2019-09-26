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紐約上城 摩登新風采

2019-09-26 12:01Living & Design 住宅美學

【文︱Thomas 空間設計暨圖片提供︱L`atelier Fantasia繽紛設計】

以紐約曼哈頓知名五星級酒店Baccarat Hotel為設計靈感，運用大量米色系的家具營造大氣氛圍，並利用紅色元素點亮柔和舒適的淺色調空間，搭佐絨布軟件及俐落金屬家具，奢華藏在細節裡，以雍容優雅之姿展現人文氣質的低調奢華。

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虛實謙讓的設計律動性

一個空間之所以能成為一個「家」，除了以人為設計思考的主體外，動線規劃、空間設計以及氛圍打造乃至藝術營造，都是呈現完整居家概念的具體表現手法。好的室內設計師或許可以滿足舒適的生活機能條件，但整個空間故事性的完成，則有賴風格規劃師站在宏觀的角度，將材質、調性、風格等加以整合，變成完整、舒適，具有功能與美感的「家」。

繽紛設計特別從法國國寶級水晶精品Baccarat於紐約曼哈頓打造的同名酒店為創作靈感，融入了當代時尚洗鍊的設計筆觸，同時相佐無微不至的設計細節與豐富的材質層次堆疊變化，營造出令人驚豔的質感生活場景。重點在於虛化原有格局中的大樑以及柱面，其包含玄關進餐廳的大柱子以及橫梁，以及靠窗處的內凹牆面，以滿足中國風水中的要求並改善視覺上的缺點。設計團隊巧妙地採用拱框加上鏡面的手法，修飾虛化了原有空間中的柱子，將空間烘托更形氣派大方，烘托出大器空間中完整灑脫的魅力個性。

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出自《Living & Design 住宅美學 No.122》

精彩雜誌內容盡在 Living & Design住宅美學 2019年9月號或上設計王觀看更多設計資訊

Living & Design 住宅美學

掌握設計情報盡在──Living&Design 住宅美學･設計王 設計是王道，生活是信仰，美學是依歸；即時掌握全方位、全視角、全球性、在地化的最新潮流趨勢，透過「Living&Design住宅美學･設計王」專業剖析，量身打造、整合設計動脈，讓所有熱愛設計、生活、美學的品味人士和專業品牌，獲得最精準確切的完整生活設計情報。

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