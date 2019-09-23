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結合品牌DNA 雕琢精彩多元的工作室

2019-09-23 08:40Living & Design 住宅美學

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【文︱Caroline　空間設計暨圖片提供︱品朵室內設計】

就原有字面而言，「空間」本指一個藉著長度、寬度、高度表現，作為物質存在的客觀形式。因著人身處其中，產生種種行為、感知與記憶，空間才能衍生出更生動的意涵。隨著時代發展，現代商空則呈現了多樣化的意義，從銷售機能到傳遞品牌精神、使消費者產生共鳴，在設計上更需細細琢磨。

結合DNA 結構的創意發想

本案設計坪數約18 坪，業主從事高級車款專業包膜服務，為方便車輛進出，設計者首先於門面進行改造，採用全片可滑動的折門設計，並以鋼構搭配灰玻材質達到具穿透性的視覺感受，透過藍色燈帶框定，讓工作室兼具有展示的空間效果。因應其與汽車工業緊密相關的特性，全室風格以原始的工廠調性鋪陳，藉由管線外露、冷峻理性的黑白色調建構，並於收納櫃及局部立面適度點綴木質，柔和原本硬朗的工業氣息。作品概念藉著化學元素中的連結符號 六角形 為主要設計元素，傳達創新、科技、前衛的產業特色，配搭主要立面及櫃檯的斜切造型構成多層次的視覺感，亦象徵了業主的貼膜創意有如化學連結後所碰撞產生的DNA般，多元而精采。

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出自《Living & Design 住宅美學 No.122》

精彩雜誌內容盡在 Living & Design住宅美學 2019年9月號或上設計王觀看更多設計資訊

Living & Design 住宅美學

掌握設計情報盡在──Living&Design 住宅美學･設計王 設計是王道，生活是信仰，美學是依歸；即時掌握全方位、全視角、全球性、在地化的最新潮流趨勢，透過「Living&Design住宅美學･設計王」專業剖析，量身打造、整合設計動脈，讓所有熱愛設計、生活、美學的品味人士和專業品牌，獲得最精準確切的完整生活設計情報。

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