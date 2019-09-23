向自然借景 打造光感日常

分享 facebook 【文︱Caroline 空間設計暨圖片提供︱參與室內設計】

外在世界的繁雜與忙碌，總是格外令人嚮往回到「家」的自在和舒暢，它既是一個和家人共享親密時光的互動場域，也是一處能安頓自我、卸下精神負擔的歸依。作為包容一切生活樣態的空間盒子，本案摒除過度包裝，以簡潔的設計輪廓、律動層次細節體現簡而不凡的品味主張。

打造光感、綠景充滿的日常

擁有高樓層、週圍毫無遮蔽、大面採光的基地優勢，此宅所具備的先天條件可說相當令人稱羨。設計者於建築初始的毛胚狀態進場，環視空間雖有60坪的寬闊尺度，但格局偏長向且主要窗面居於其中一側，如何在兼顧機能、劃分適當區域屬性和創造流暢感受之間，又能讓光與景滲入每一個角落，遂成了本次的設計主軸。

從用以對接內外的玄關區，一步步緩進都暗示了即將到來的無限視野，運用具反射特性的鏡材鋪陳立面，除了滿足外出檢視服儀的需求外，更有著自然借景、視覺擴張的效果。沿著溫潤的木紋廊道轉進室內，公共廳區的開放式佈局將天光綠意以最大尺度橫幅開展於眼前，儲藏間及音響視聽室隱於線性格柵之後，營造或虛或實的牆面趣味；順著窗面將電視牆後方規劃為主人寢臥區，這樣一來，不論是客餐廳、視聽室或臥室，皆能賞覽戶外的自然景致。

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室內運用大面積的白色，讓採光極佳的公共領域有更寬廣的空間感。 分享 facebook

簡潔內斂的空間風格中，運用異材質及跳色處理架構出視覺層次。 分享 facebook

玄關進門形成第一視覺的黑白立面，洗鍊而俐落。 分享 facebook

由玄關延伸而來的格柵語彙，賦予空間溫暖肌理，同時隱藏了多道門片，形塑完整立面。 分享 facebook

玄關區大片的鏡面材質，既是便於檢視服儀的設置，也具有借景、放大視感之效。 分享 facebook

無論是臥室或衛浴場域，均延續和公共廳區一致的簡約調性，復添入不同質材柔化空間表情。 分享 facebook

無論是臥室或衛浴場域，均延續和公共廳區一致的簡約調性，復添入不同質材柔化空間表情。 分享 facebook

以木質和純白為主的音響室，一張鮮黃色單椅與牆上掛畫兩兩相應，帶出視覺焦點。 分享 facebook

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出自 《Living & Design 住宅美學 No.122》