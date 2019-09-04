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加大寬度 襯托大氣美墅

2019-09-04 11:53Living & Design 住宅美學

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輕法式的浪漫古典色，給你歐美最流行的裝修風

Ua Floors暢銷排行榜的常客-巴黎輕法系列以法國著名城市為基底色，優雅古典顏色的情調表現，就像知名華裔建築師-貝聿銘的偉品-The Scar of Paris(玻璃金字塔)一樣：「它預示將來，從而使您的家達到完美」。

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巴黎輕法系除了適合優雅簡約裝修外，搭配彩度較高的流行色系也能為空間注入生命力，2019年國際色彩權威Pantone公告代表色-活珊瑚橘，在簡約風、鄉村風格的設計如果搭配得當，不僅能夠成為視覺亮點，也能為空間帶來活潑、俏皮的輕快感。

常見的鄉村風格常搭配花草、木質系傢俱，自然浪漫卻少了個性；搭配高彩度的活珊瑚橘後，原本鄰家少女般的鄉村風，就多了溫暖熱情的性格。

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在牆面採用橘紅色調，絢麗如義大利托斯卡尼的艷陽，飽滿的彩度襯托出了白色線板的裝飾細節，與木質、石材傢俱構成一幅溫暖閒適的鄉村風情。

鋼刷拉絲、加寬又加長的地板工藝，讓木質紋理觸感更生動

為滿足視覺與觸覺的質感享受，巴黎輕法系列特別加入「鋼刷拉絲」工法，使地板表面起伏的線條更為立體，完整呈現木頭質感與紋理的溫潤自然；鋪設於極簡風、大坪數的空間裡，更能展現其優雅與大氣。為符合現代多樣化空間需求，除了現有的190mm寬，2019年更推出240mm大寬板、搭配13種長度，以適應不同空間坪數限制，更能有效減少餘料。

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這一系列收集了多款高貴優雅的色系、加長加寬的規格，鋪設在客廳更顯典雅、大氣不凌亂，體現生活氣質與木質調性的完美結合，讓空間散發品味而熠熠生輝！

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市場的好口碑來自原料的品質保證，採用嚴選自歐洲橡木、俄羅斯樺木，3mm天然木料搭配12mm十字交錯貼合的F1級合板，兼具實木感又能改善木材濕脹乾縮特性、提高地板穩定度，相較實木地板不僅價格親民也更適合海島型氣候的區域。

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取自大自然的材料，打造療癒空間

我們在選擇木地板時，除了木頭材種、顏色之外，還有其他選項嗎？Ua Floors各系列木地板均添加了「主動式遠紅外線健康能量」，讓長期養生概念發揮在最不起眼的木地板建材當中，成為全球第一個走出傳統木地板挑戰創新健康生活美學概念的先峰，「健康」一直是Ua Floors研發產品的首要考量。

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Ua Floors小檔案

美國五角大廈、杜拜哈里發塔、De Beer鑽石門市、故宮南院…這些地方的共通之處就是『 Ua Floors 』；創立於1992年的Ua Floors，來自台灣雲林，現為全台灣最大規模的木地板製造商，更取得美國、歐洲等高規格之安全品質認證，因此獲得許多國際精品大廠、大型百貨公司與國際頂級建案的青睞。

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透過專業分工、一條龍的生產，將生態永續發展作為產品開發的指標，另一方面也讓使用者擁有療癒的生活體驗，在「環境」、「產品」、「人本」間做到平衡，我們相信Ua Floors因而永續經營！

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Living & Design 住宅美學

掌握設計情報盡在──Living&Design 住宅美學･設計王 設計是王道，生活是信仰，美學是依歸；即時掌握全方位、全視角、全球性、在地化的最新潮流趨勢，透過「Living&Design住宅美學･設計王」專業剖析，量身打造、整合設計動脈，讓所有熱愛設計、生活、美學的品味人士和專業品牌，獲得最精準確切的完整生活設計情報。

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