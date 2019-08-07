彷若置身鏡中之境 穿透錯位倒影的空間妙趣

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【文︱翁韵純 空間設計暨圖片提供︱宇肯空間設計】

在空間設計語彙裡，使用玻璃、鏡面營造穿透效果，是常見的設計手法，但如何在不斷穿透與反射中，將空間整合為一而非切割的空間碎影，正是精髓所在。宇肯空間設計位於傳統街屋建築二樓，狹長的格局使規劃遭受限制，蘇子期總監巧妙應用玻璃素材的特性，透過「穿透」、「延伸」、「複製」、「倒影」的設計魔法，形塑「空間中的空間」，讓26坪的空間展現出雙倍放大效果，完善質感與機能。





穿透 ‧ 串流

「穿透」的概念絕非僅止於視覺的貫穿，而是整合出色的空間配置，營造全場域流動空間。入口玻璃門與遠處的大器端景拉出隱形中心軸線向左右延伸，左面的櫃台、總監室、茶水休息區與右側洽談區、辦公區，透過透明隔間與鏡面層層轉化複製，彷若置身鏡中之境，陷入錯覺空間的魔力。





力爭上游的虛實藝術

狹窄陰暗的樓梯以鋼筋素材取代傳統隔間，呈現原始工業況味，運用玻璃素材製造內外穿透、視覺延伸、錯位倒影的空間妙趣。自階梯拾級而上，梯間上方的魚群閃著銀色冷光逆流而行，就如宇肯設計盼能不畏潮水力爭上游、豐收吉祥的寄予，對應入口櫃檯後方水族缸中悠游的魚群，在內部鏡面交錯反射下化虛為實，如魚一躍而上泛起的圈圈漣漪，在平靜沉穩的空間內激起無限生命力。





原始精簡 ‧ 精緻機能

工業風的辦公空間圍繞低彩度的原始質材，呈現自然肌理，裸露天花搭配俐落線條，以「精簡」揮灑空間創意，落實環保節能的設計者責任。透過隱性與顯性收納規劃，有效整合龐大素材資料庫；玻璃素材也因為易清潔保養，被大面積使用在櫥櫃門板，烤漆玻璃表面可作為設計討論的塗鴉牆使用；洽談區的中島內隱藏升降式的觸控螢幕，利用空間角落滿足使用需求與機能。





自然共生

綠意的融入為空間帶來活力與溫度，正面採光櫥窗的整面植栽牆，對應另一側的開放式收納書架，創造出層疊通透的視覺效果，自然光隨著大面窗灑落於室內映出點點綠意，增添盎然的活力與生氣，創造工業化時代下與自然和平共處的清透辦公環境。





入口處以總監珍藏多年的畫作作為端景，形塑大展鴻圖、大氣磅礡的空間氣度。 分享 facebook

梯間上方的魚群裝置藝術閃著銀色冷光，隱喻力爭上游的意涵。 分享 facebook

狹窄陰暗的樓梯以鋼筋素材呈現原始工業況味，玻璃面材營造內外通透、錯位延伸的空間妙趣。 分享 facebook

大面積玻璃素材被使用在櫥櫃門板，烤漆玻璃表面可作為設計討論的塗鴉牆使用。 分享 facebook

工業風的辦公空間以自然肌理質材、強大收納與光影綠意，打造與自然和平共處的清透辦公環境。 分享 facebook

辦公區大面書架創造開放式收納，有效整合龐大素材資料庫。 分享 facebook

整面植栽牆在角落設置的鏡面反射下複製延伸，綠意盈滿空間。 分享 facebook

「穿透」、「延伸」、「複製」、「倒影」貫穿視覺，整合出色的空間配置營造全場域流動空間。 分享 facebook

透明魚缸、鏡面與拋光石材的設置，在總監辦公室外形成若隱若現的內外連結。 分享 facebook





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出自 《Living & Design 住宅美學 No.121》