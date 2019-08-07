親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
Living & Design 住宅美學
OPEN Design
DECO
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

接近台灣時強度最強！ 中颱利奇馬海上警報發布

詭異！三重少年遭阿姨罰跪浴缸 離奇溺死水中

溫暖的新古典美學 共塑明朗愜意的美式生活情境

2019-08-07 12:21Living & Design 住宅美學

分享

【文︱Caroline　空間設計暨圖片提供︱朵爾空間設計】

「就居家空間來說，設計的重點不僅在於達成屋主渴望的風格表述，更重要的是要配合使用者的起居習慣規劃，藉由空間優化他們的生活體驗。」長時間投入老屋翻新領域的洪袖云設計師說道。而在這次的中古屋改造案例裡亦不例外，以一種專屬訂製的新古典優雅姿態，徹底翻轉屋況，同時形塑更流暢的視野與動線。


實用、舒適至上

本案為包含地下一樓及地上三層的透天厝，屋齡已逾二十年，擁有極佳的採光條件；但卻充斥著傳統且過時的裝潢樣貌，原有格局配置既不符合現任屋主的生活方式和需求，也無法彰顯宅邸本身的優勢。然而，對設計者而言，所謂「翻新」並非大破大立，而是在留存老屋歷經歲月所形成的痕跡，並確保新屋安全和舒適等基礎下，實現屋主希冀的理想生活藍圖。

綜觀整體空間後，為強化使用機能與行走動線，除了改變地下室入口方向外，也將原有位於一樓戶外的天井空間納入室內、增闢出另一支樓梯，以便打造男主人夢想中的視聽天地，並且能和停車區有所區隔、各自獨立。另外也將一至三樓的陽台、後院等區域外推，力求內部空間利用極大化。規劃為公共廳區的一樓，則藉由客廳的轉向，讓客餐廳在視線上得以連貫、通透，還原明朗闊綽的生活本質；半高電視主牆妥善分隔內外，建構出完整的玄關區域，更巧妙帶出三面櫃體的收納機能。


純淨、溫暖的新古典美學

儘管男女主人對於新居有著不同的風格想像，體貼的男屋主最後決定一圓妻子心願，以溫馨、優雅的美式風格為出發；無獨有偶地，屋主特別表達希望保留的舊有樓梯欄杆，恰巧也充盈著典雅的古典風采，設計師遂順勢而為，確立美式新古典的設計風格。全室首先繪以潔淨純白色調，運用立體的線板元素增加精緻度並豐富視覺層次，細膩描摹輕古典的空間韻味；依循原屋實木樓梯扶手的深胡桃色澤，於地坪、壁面及家具添入相佐的木紋肌理與大地色系，營造溫潤的居家質感，融合充沛的自然採光，共塑明朗愜意的美式生活情境。


客廳轉向後，運用一道可三面使用的半高電視櫃保有通透感，也順勢建構出玄關區。
客廳轉向後，運用一道可三面使用的半高電視櫃保有通透感，也順勢建構出玄關區。
分享

為創造最大使用坪效，設計者將戶外天井納入室內並增闢出新樓梯，以便視聽室能與停車空...
為創造最大使用坪效，設計者將戶外天井納入室內並增闢出新樓梯，以便視聽室能與停車空間各自獨立。
分享

為創造最大使用坪效，設計者將戶外天井納入室內並增闢出新樓梯，以便視聽室能與停車空...
為創造最大使用坪效，設計者將戶外天井納入室內並增闢出新樓梯，以便視聽室能與停車空間各自獨立。
分享

和公領域的優雅調性截然不同，以男主人喜好為主的視聽娛樂區洋溢著美式復古工業韻味。
和公領域的優雅調性截然不同，以男主人喜好為主的視聽娛樂區洋溢著美式復古工業韻味。
分享

改造後的廚房以天井引入明亮採光，透過白色拉門創造開闔自如的使用彈性。
改造後的廚房以天井引入明亮採光，透過白色拉門創造開闔自如的使用彈性。
分享

私領域裡同樣充滿美式情懷，復藉由色系和材質展現不同表情，突顯個人特質。
私領域裡同樣充滿美式情懷，復藉由色系和材質展現不同表情，突顯個人特質。
分享

私領域裡同樣充滿美式情懷，復藉由色系和材質展現不同表情，突顯個人特質。
私領域裡同樣充滿美式情懷，復藉由色系和材質展現不同表情，突顯個人特質。
分享

就著優異的開窗採光條件，配搭一只獨立澡缸，呈現悠然舒適的洗浴氛圍。
就著優異的開窗採光條件，配搭一只獨立澡缸，呈現悠然舒適的洗浴氛圍。
分享


分享

出自 《Living & Design 住宅美學 No.121》

精彩雜誌內容盡在>Living&Design住宅美學 2019 年8月號或上設計王觀看更多設計資訊

Living & Design 住宅美學

掌握設計情報盡在──Living&Design 住宅美學･設計王 設計是王道，生活是信仰，美學是依歸；即時掌握全方位、全視角、全球性、在地化的最新潮流趨勢，透過「Living&Design住宅美學･設計王」專業剖析，量身打造、整合設計動脈，讓所有熱愛設計、生活、美學的品味人士和專業品牌，獲得最精準確切的完整生活設計情報。
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

彷若置身鏡中之境 穿透錯位倒影的空間妙趣

2019-08-07 14:46

融入淺淡素雅的語調 訴說著最輕盈無拘的生活詩篇

2019-08-07 12:20

古樸風情與現代感交錯 重現生活中的靈活優雅

2019-08-07 11:57

以「記憶、傳承」興起對家的無限眷戀

2019-08-07 11:56

未來想像的時間軸線 相互交織中展開序曲

2019-08-07 11:52

以圓為設計核心 經典創造華美氣質

2019-08-07 11:48

獨享、共聚 再創生活新貌

2019-08-07 11:46

自然勾勒出內斂沉靜的氛圍 層疊居住空間的靜謐

2019-08-05 08:49

風光明媚的夏日時節 正是適合拿下光榮獎牌的耀眼時刻

2019-07-30 11:33

打造現代凡爾賽 以輕盈重塑新古典居宅

2019-07-30 11:32

聚焦新亞洲風 演繹華貴原創美學

2019-07-30 11:25

「珍藏、傳世」 以溫潤的中式情懷築構自然生活緊密連結

2019-07-30 11:24

棲息繁殖、動力開始的起點 以「巢」為概念的轉化辦公空間

2019-07-30 11:21

引入自然綠景與生命力 開啟回憶生活點滴的寶盒

2019-07-30 11:19

在中西合璧的微妙中 賦予全宅「處處有景」的人文底蘊

2019-07-30 11:18

歷經千錘百鍊的品牌 淬鍊綻放出擁抱世界舞台的火花

2019-07-30 11:16

開放與隱密、理性與感性 「微妙」以線面譜出和諧空間韻律

2019-07-30 11:15

讓水泥灌造的居所猶如承載情感的容器 摹寫家的溫度

2019-07-30 11:13

點、線、面及曲線 打造現代簡約兼具律動感的視覺印象

2019-07-30 11:12

在「清、敬、和、寂」清閒僻靜的環境中 達到恬淡自適的境界

2019-07-30 11:10

來自質樸自然簡約的風格 而深層融合北歐優雅內涵

2019-07-30 11:09

溫潤木質建構新居 一個充滿溫度與情感連結的家

2019-07-30 11:06

清透視覺的居宅對話 恣意自在蔓延生活情感

2019-07-30 11:04

重現與自然間的美好和諧 「無界」利用陽台構築綠意視覺層次

2019-07-30 10:52

時序之於場域的豐富旨趣 珍藏生活記憶的居住宅邸

2019-07-30 10:12

在休閒愜意中 融入藝術與時尚層次精緻的視覺感官

2019-07-30 10:09

坦率靜謐的灰階個性 碰撞出獨特的中性恣意空間

2019-07-09 14:32

以山稜線概念打造的建築體 搭襯禪意庭園傳達建築情感

2019-07-09 14:31

以生活本質蔓延優雅 揉塑舒心安適的主角場域

2019-07-09 14:29

住宅和商業空間使用目的不同 設計是不可或缺的一環

2019-07-09 13:52

寬敞又明亮的公領域 成為駕馭質感生活的第一印象

2019-07-09 13:51

在垂直面植入偌大圓的藝術裝置 賦予整體更多的想像

2019-07-09 13:36

簡約中透著溫潤氣息 為人生的後半場打造一處質感雅居

2019-07-09 13:33

生活情感的熱絡溫度 從一塊檜木說起

2019-07-09 12:59

將慧詰的現代風水融入空間情境 營造悠然自在生活風華

2019-07-09 12:21

承襲義大利精品時尚美學

2019-07-08 08:58

在空間中暈染烙印光影足跡 悄然傳遞純熟洗鍊的美學設計

2019-07-01 15:13

簡約明快的現代居宅 蘊含細節美感的明朗優雅

2019-07-01 15:10

療癒系辦公室 以綠色質材打造寬心森活

2019-07-01 15:08
看更多

熱門文章

川普再出台灣牌 台灣買到地表最貴戰車

2019-08-05 09:03

中共的手愈捏愈緊 快不能呼吸！ 46％港人絕望 想移民台灣

2019-07-31 13:11

貿易戰火再起！川普重拳連連 為何卻無法將習近平按倒在地求饒？

2019-08-05 10:32

月薪破9萬元 生活還是很苦！他犯3個致命錯誤 一家三口每天吃泡麵度日

2019-07-30 09:32

看到爸爸開刀虛弱躺病床...阿滴誓言：老爸撐了40年的家 現在換我扛

2019-07-31 13:15

從競速溜冰國手到鴻海集團最年輕國際人資長：決定只是開始 堅持才是關鍵！

2019-07-31 09:33

女工產線消失了！揭秘關燈工廠「這設備到月球都能生產」

2019-08-02 09:03

台灣小鎮傳奇：員林

2019-08-01 16:57

北檢邢泰釗救火接下私菸案 與調查局微妙過招

2019-08-01 08:44

把父母當提款機 要不到錢大打出手！不想讓子女繼承遺產該怎麼做？

2019-08-02 10:46

軍艦穿台海 實際意涵恐無涉台灣

2019-08-05 09:03

總統維安多頭馬車 兩皮將軍上場鎖螺絲

2019-08-01 08:46

神神秘秘！鴻海回歸印度做iPhone 低調到幾乎沒招牌

2019-08-02 09:16

「台灣有多棒 你知道嗎？」最新民意顯示：香港人越來越喜愛台灣

2019-08-01 11:13

回媽媽的國家念書 他成為三國搶著要的人才！

2019-07-29 14:58

醫生回家準備接班 森永牛奶糖讓冰炫風銷破紀錄、全聯甜點日賺百萬

2019-08-06 15:43

鴻海郭董、頂新魏家30年前抓住西進機運 老謝：現是台灣重大轉折時候

2019-07-31 13:08

在全球最大手機基地 看見台灣蘋概股危機

2019-08-02 09:07

謝金河：選好股才能出頭天

2019-08-01 13:06

《危老條例》加持 都更有救？老屋改建潮來了

2019-08-01 16:03

圖窮匕現 蔡英文要的是「以法制統」

2019-08-05 09:03

坐在金山上20載 兆豐投顧董座李秀利只取一瓢飲

2019-08-01 08:43

降息概念股：裕融、中租-KY

2019-08-01 11:34

睽違十年才開第2家線上店 重視門市體驗的無印良品為何選momo？

2019-08-06 15:43

322家填權息大樂透 3類型股利 價差兩頭賺

2019-08-02 14:55

美國名流將子女賄進名校 「掃雪機父母」掀反思

2019-08-05 09:00

高股息＋子公司配息到位：國巨

2019-08-01 11:35

租屋族必看！首見「單身婚育補貼」要上路了

2019-08-01 16:57

從汽車到火箭都少了不它！一根保險絲 讓這家公司賣到上櫃

2019-08-07 13:08

浪漫喜劇女王「朴敏英」 鏡頭下的真我

2019-08-04 14:54

8月值得注意的熱門股

2019-08-01 13:26

賠售200萬 學區宅不再是抗跌保證？ 專家：這裡的房子更讓房東叫苦連天

2019-07-23 09:58

陸啟動「學術融台」 兩岸攻防高教人才

2019-08-05 09:03

老房也抗跌？「40年老公寓｣ PK「20年電梯大樓｣ 算出未來轉手性

2019-08-06 10:02

不只有一芳 那些年被迫表態「統獨立場」的台灣企業

2019-08-07 10:07

美食外送App土洋爭霸 搶賺225億「懶人財」

2019-08-01 16:57

一張「平民卡」竟刷600多萬！跟銀行談刷卡額度 有不為人知潛規則？

2019-07-26 10:59

抗癌的食物有哪些？10種食物吃出防癌力

2019-08-07 08:56

強者和弱者的履歷 哪裡不一樣？

2019-07-31 12:04

每個人擦了都變美！RMK新唇膏被日本封為「美人唇膏」 還有「這色」也必買

2019-08-01 08:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top