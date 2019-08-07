融入淺淡素雅的語調 訴說著最輕盈無拘的生活詩篇

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【文︱Caroline 空間設計暨圖片提供︱成舍室內設計】

因著時空背景、生命經驗的迥異，即使是關係最緊密的家人，對於事物的看法也不盡相同，包容、兼蓄既是人生的課題，往往也成為設計上的重要思考。陳志堅總監在此次個案中，透過柔和輕淺的主色調、綴以沉穩灰黑，呈現結合了兩個不同世代喜好的空間底蘊。





獨立又串連的格局思考

本案擁有獨立梯廳與近80坪的空間尺度，對於屋主一家四口單純的人口組成可說相當寬裕。而設計者自原始的毛胚狀態進場，在規劃上更能不受既存隔間限制，可依著使用者的理想和需求，將空間潛力發揮至最大。為了讓屋主夫妻和一雙已成年的兒女，在彼此相伴、共享空間開闊之餘，又能保有互不干擾的隱私性，遂就大面開窗將公領域格局打開，私領域的三間臥室均以套房規格打造；獨立的書房區更預留了衣櫃配置，因應家庭未來可能發生的成員變化。





由於原有梯廳已形成緩衝與界定內外的作用，公共廳區便以最少屏障體現寬闊而單純的空間感，猶如素描藝術的特殊紋理材質，由沙發背牆延展至餐廳區，建構出完整立面；餐敘場域則納入一座與餐桌平行的島台，逾兩米四的尺寸和面對客廳窗景的愜意自在，為備料、餐敘時光添增逸趣。空間底端緊依窗面處，運用活動式家具圍塑出可休憩、閱讀或談心的角落，即使家人在同一個平面裡仍能找到最適合自己的一方靜謐，同時也創造出穿透性十足、極具生活畫面的入門端景。





完美揉合跨世代風格訴求

捨卻繁瑣的造型手法，空間以一種淺淡素雅的語調，訴說著最輕盈無拘的生活詩篇，這是年輕一輩的子女所期待的居家風格；採大理石紋理鋪陳的電視主牆，有助穩定空間調性的深黑流轉於沙發、餐桌等家具上，則回應了男女主人獨鍾的沉穩大器氛圍。通往寢室的長向廊道，藉由具延伸效果的縱向燈帶及橫向分割線條，弱化原有多支小樑帶來的視覺壓力；兩側立面不但規劃出兼有儲物及展示功能的豐富量體，悄然隱身於牆面的臥房門邊亦皆以一盞精緻壁燈和專屬置物櫃暗示入口意象，別富巧思地融合了設計飯店的精品質感。顯見不同的需求和喜好，凡透過材質與機能的整合、精準的比例拿捏，終能達到微妙的平衡與和諧。





整體空間以淺淡輕柔的色系鋪陳，運用深色家具營造穩定效果，適切融合了兩個不同世代的風格喜好。 分享 facebook

與客廳呵成一氣的餐廚區域，透過中島和餐桌雙排型的設計，構築出能讓家人環繞的流暢動線。 分享 facebook

潔淨的熱炒廚房區，於中段壁面點綴帶有自然紋理的薄磚材質，呈現素雅內蘊。 分享 facebook

在開放的公共廳區裡，藉由材質的延伸將不同屬性區域連貫起來，呈現開揚且一致的視覺效果。 分享 facebook

保留原有基地的開窗優勢，於廊道底端以活動式家具圍塑出休憩一角。 分享 facebook

利用富有活潑紋理的立體磁磚與燈條，打造純淨的梯廳玄關意象。 分享 facebook

延續公領域裡的簡潔調性，臥室空間裡輕輕添入曲線圓潤的床頭繃板、綴以少許銅金色系，築構富麗質感。 分享 facebook





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出自 《Living & Design 住宅美學 No.121》