古樸風情與現代感交錯 重現生活中的靈活優雅

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【文︱張佳琇 空間設計暨圖片提供︱玳爾設計】

長年深耕專注於日式空間的玳爾設計，藉由疊蓆溫潤的觸感，打造出不同於西方空間型態。無「疊緣」的琉球疊，讓空間充滿了藺草的馨香，自然手作的材質，讓人在這個空間的活動型態，可坐可臥，彈性地依照居住者的需求而變換。讓生活圈的人相聚於此，也提供居住者全然屬於自己的沈靜居心之所





念舊的業主，懷抱著幼時造訪居住在日本宿舍的家族長輩，在榻榻米上酣眠的甜美回憶，是現代硬地板材質所無法取代的安心感。若冀望在市區擁有一棟日式木造平房或許緣木求魚，然而打造一個令人心生嚮往的日式優雅居宅，卻絕非遙不可及。玳爾設計朱志峰總監，突破RC電梯集合住宅大量公設比，融入因地制宜的台灣創意，將略顯侷促的三房兩廳，圍塑彷彿置身日本旅宿的新和風主義。





拉門營造和風意境

日式建築設計中的比例細節，往往是打造和風美感的重要關鍵。都會區的集合住宅往往公設比過高，原規劃格局空間大小並不優渥。透過傳統日本和室拉門「襖」（fusuma）的軟隔間，讓空間時而是「客廳」、「單人房」，時而是廳加房的「大起居室」。拉門位置的遮掩變換，而成為一大間可留宿的大通鋪，強化了功能，也重現了業主兒時的記憶畫面。「襖」的活用設計、移位，切換客廳和客房的比例運用，在大合併的時候，更是將傳統日本「大廣間」的精神帶入，形成日式旅宿和風印象。

不透光的拉門稱為「襖」與可透光的「明障子」（Akari-shoji）成為節約空間，推拉靈活的優雅形構。門紙採用加厚的「珪藻土和紙」，障子紙具有多孔性，氣孔能隨空氣溫濕度的變化增大或縮小，具有自然換氣，吸濕保暖的作用，甚至滌濾空氣髒汙，讓健康宅的概念更加落實！穿透和室障子門的晨光，溫煦柔和的氛圍，為現代和傳統的融合，營造現代住家的新型燈籠意象。





翻玩跳色對比

用色精準一直是玳爾設計的鮮明特色，紅黑兩色的「畳」（Tatami），讓現代和風的摩登感受瞬間到位，更用「大黒柱」的隱喻，將床柱、鴨居、敷居三軸向分成三色彩，讓淡雅清美的日式住宅空間，頓時變得時尚亮眼，搭配具有歷史人文氣息的藝術品，古樸風情與現代感交錯，讓層次分明、比例妥適的新和風空間，予人鮮明的視覺印象，也充分展現設計師的專業與天馬行空的玩心。





充分運用建具，讓家的表情隨著人的心情，擁有隨意變換的自由度。 分享 facebook

藉由傳統和室空間的打造，做到分區機能又擁有絕佳的視覺裝飾，成為美學與機能都兼具的空間。 分享 facebook

障子門的工藝傳承，及營造而出的生活美學，讓和室不再是室內空間規劃的配角，而成為家居生活設計的重要角色。 分享 facebook

運用黑色來點綴木材原色，將大地色系的混搭做得極為出色，也是朱志峰總監的設計重點。 分享 facebook

沒有「疊緣」的「琉球疊」，讓家居空間也能有適應現代需求的另一種地板配置，滿室生香，溫潤觸感，讓使用者在家中的活動狀態，多了更多或坐或臥的聚集可能性。 分享 facebook

私領域回歸日式簡約的純白大地色系設計，以大面積木材質原色為主，讓人在房間內可以沉穩地休息。 分享 facebook





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出自 《Living & Design 住宅美學 No.121》