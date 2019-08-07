以「記憶、傳承」興起對家的無限眷戀

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【文︱Caroline 空間設計暨圖片提供︱富億空間設計】

同樣位在市區的精華地段上，從小房子換到大坪數空間，似乎是不變的通則。本案屋主卻一反常態，選擇搬遷到約只有舊宅三分之一大的新居裡；但是，背後的出發點仍不脫那份對於家人的愛與關懷，以及尋求美好生活的想望。





重尋生活的純粹

在設計每個住宅前均仔細剖析屋主需求的陳錦樹總監，由於這次是自預售階段即展開規劃，因此能夠有更為充裕的時間進行溝通對談，深刻了解每一位家庭成員的個性、喜好、過往的居住空間與生活方式等。經實際踏查後，這才發現舊居的坪數雖十分闊綽，但卻是和辦公室共用的住居型態，加上缺乏整合，導致各式檔案夾、辦公設備與物品和用以休憩的區域彼此交疊，難以顧及居家品質。透過這次換屋，女屋主和子女三人皆希望能實現更單純、精緻的生活模式。

儘管坐落於都會區，本案得益於高樓層的開闊視野，在整體的格局配置上遂將公領域全然敞開，從玄關直入即可享有一覽無遺的城市天際線景觀。為維持完整屋高、放大空間，天花捨棄多餘造型表情，僅在結構大樑處貼覆溫暖木紋，搭佐間照消弭壓迫感，同時化為開放場域裡的無形分野。而簡單的配色、材質運用與線性語彙，更進一步地延展出大尺度的空間意象，亦傳遞出簡潔的設計張力。





珍藏記憶刻劃雋永

「回到家裡，應當就像穿上舒服的衣著一樣自然、自在，所以在空間視覺和感受的營造，也應是溫和且安定的。」陳錦樹總監表示，即便空間難免必須導入實用的機能與材料美學表現，但能夠凝聚一家人的歸屬感仍重於一切。同樣是現代簡約的風格輪廓，設計者以「記憶、傳承」為空間注入靈魂。客廳區裡宛如潑墨山水的大理石盒子，在一派溫潤質地中展現奔放流動的氣勢，強烈的視覺呈現乃是為了向精於書畫藝術的男主人表達紀念；電視主牆的華美石質轉折至廊道包覆，引領視線向內舒展、延伸。由私領域走向公共空間，則改由一座陪伴屋主歷經韶光的古董落地鐘構築出獨特端景，置放於空間中介點的巧妙配置，亦彷彿正無聲地提醒外出者「記得早點返家」。基於人性打造的舒適感、以回憶堆疊的生活溫度，使人興起對家的無限眷戀。





以紋理鮮明的大理石打造電視主牆，有如潑墨山水般的意象綿延至廊道，充滿人文風雅。 分享 facebook

藏於電視牆後方的禮佛區，特別納入一幅男主人的書畫作品，表達紀念與傳承之意。 分享 facebook

對家人有重要意義的古董鐘矗立於廳區的中介點上，成為一面別緻的廊道端景。 分享 facebook

以紋理鮮明的大理石打造電視主牆，有如潑墨山水般的意象綿延至廊道，充滿人文風雅。 分享 facebook

開放的空間佈局以線條元素點綴的簡約質感，讓家人一進門就能擁有舒展的視覺。 分享 facebook

將原本封閉的廚房打開後，透過一座新闢的吧台連貫餐廚機能，也能作為銜接內外的緩衝空間。 分享 facebook

將原本封閉的廚房打開後，透過一座新闢的吧台連貫餐廚機能，也能作為銜接內外的緩衝空間。 分享 facebook

同樣運用洗鍊線性美學鋪陳的睡眠場域裡，則分別藉由不同顏色與主題呈現個人風格。 分享 facebook

同樣運用洗鍊線性美學鋪陳的睡眠場域裡，則分別藉由不同顏色與主題呈現個人風格。 分享 facebook





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出自 《Living & Design 住宅美學 No.121》