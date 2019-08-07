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以圓為設計核心 經典創造華美氣質

2019-08-07 11:48Living & Design 住宅美學

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【文︱Thomas　空間設計暨圖片提供︱繽紛設計】

於大華人設計圈擁有極高聲譽的繽紛設計為兩岸眾多頂尖品味的奢華空間，以蘊含藝術的深厚美學為基礎，為空間注入獨特時尚的靈魂。這座位於北京CBD的指標豪宅梵悅108，繽紛設計以全球第一間精品設計酒店-丹麥SAS ROYAL HOTEL的經典606號房為靈感發想，將中心商業區擁有奢華夜景的頂層樓中樓，以當代藝術品呼應丹麥設計大師Arne Jacobsen 經典家具The Egg將自然有機的線條融入大器穩重的場域，呈現空間中如雕塑品般的視覺張力，同時也為車流穿梭的CBD區帶來優雅舒適的放鬆氣息。而無微不至的陳設細節彰顯著繽紛無懈可擊駕馭軟裝設計的能力，展現當代華人圈中卓越非凡的團隊實力。


國際合作的經典設計

梵悅108位於北京國貿CBD商業區，佔地約3,130平方公尺，由東塔和西塔組成，總共364套公寓住宅，其中西塔198套、東塔166套；目前開放出售的西塔共有地上23層與地下1層，由頂級豪宅、會所及地下停車場共同組成。大器寬敞的隔局盡顯尊貴氣派，梵悅108的大廳與會所委託為國際知名YABU PUSHELBERG事務所操刀設計，而在頂層樓中樓室內設計的部分地產開發商決定由YABU PUSHELBERG設計硬裝而陳設軟裝由L’ATELIER FANTASIA 繽紛設計共同完成。在此次繽紛設計受邀進行空間美學的營造，透過將YABU的木皮與金屬元素解析、發散式美學的思維以及精準比例的產品設計將725件的陳設物件以及當代藝術。在地產開發商給予有限的60天時程內，台灣團隊用國際標準FF＆E在北京落實完成，刷新108開發案中的完成時間記錄，同時締造了國際合作的銷售佳績。

本案的室內硬裝由YABU PUSHLBERG操刀設計，格局與牆面材料由YABU指定完成。在開發商整合的前提下，總監江欣宜融合YABU的設計元素，將繽紛設計的陳設軟裝形成相得益彰的頂層品味豪宅。設計過程中，繽紛設計團隊精準掌握陳設軟裝需要的工程變更流程，包括計算燈具的承重、出線電壓、燈具與開關插座確認與更動、家具配合情控面板的開孔定位以及電動窗簾的設定等等。再三斟酌現場實況與異地施工方來回確認與核實，將陳設軟裝設計安全地整合創造科學的施工精準與當代藝術的空間美學。總監同時提到此案的餐桌為300公分長的特殊石材，內含天然綠碧璽。綠碧璽象徵尊貴與財富，深綠光彩令人喜愛。由於材料珍稀也由總監親自從數十片中的原型中挑選出最完美色澤的一片進口至北京，因此在石材面積大又易碎的狀態下由各項縝密的運送計畫，最後由十名壯漢小心翼翼抬上20多層樓定位。總監江欣宜強調繽紛設計為了落實獨一無二的設計與控管開發商對於時間進度的嚴苛要求，要求團隊對於每個環節細節是不容妥協的態度。


經典入魂的美學細節

繽紛設計總監Idan江欣宜從全球設計經典─丹麥SAS Royal Hotel最具代表性的606客房入題，將其設計者北歐現代主義之父Arne Jacobsen的經典之作、全球僅有1958件的60周年限量版蛋椅（Egg Chair）置入空間，與天然多彩的綠碧璽呼應，寓意「凝固時光的永恆108」。此外，江總監也特別引入「圓」的概念藉以平衡生活中的稜角，會客區的圍合形式、家具家飾的挑選皆含此意，她說：「一個家累積的是文化和情感，所以以圓為設計核心，家人朋友凝聚在一起，在這個空間中創造對話與情感的互動，累積出愛的力量。」錯落而下的熔岩吊燈，是餐廳展現其獨有個性的伊始，黛藍、絳紅、月黃紛呈的色調，似凝聚著萬千詩意，美得不可方物。從樓中樓往下望時，客廳與餐廳的三張桌面宛如三幅鬼斧神工的畫作；吊燈之下是一整塊天然玉石桌面，圖案取材自綠碧璽，這是全世界綠色珠寶中除祖母綠之外最珍貴的寶石，將之鑲在玉石製作的三張桌子中，讓人們看到東方奢華珍稀材質精緻的華美氣質。


紓壓絕美的私人寢臥風華

除了精緻絕美的大器公共空間外，繽紛設計對於私人寢臥空間的講究令人嚮往。設計團隊強調人的一生有1/3時間是在床上度過， 但是床的舒適度和工藝的重要性却往往被低估，提供舒適的睡眠感受也是繽紛設計欲打造奢華生活的另一重點─細節。我們都聽過豌豆公主的故事，真正的皇室、貴族都理解睡床等級的差別，創造睡眠品質的重要性。本案中設計師選擇英國女王使用的床品品牌Savoir Beds，是全世界公認最奢華的睡眠系統之一，將人們對於奢華的感受從視覺延伸到觸覺大幅提升，從生活中細節體現美好生活的全方位標準。藝術品的挑選始終是繽紛設計的強項，秉著獨有專精的發散式美學理念，臺灣藝術家何政宏根據唐代裴休詩句造就的作品《水月空花》於書房，作品以一種靈活而不可捉摸的意境，呈現虛與實，成為空間中張力核心，更與玄關圓型地毯上的一抹雲采互相輝映。而KAWS的街頭藝術最後為整體的空間呈現多元包容的創造力，體現當代藝術的意識張力。


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出自 《Living & Design 住宅美學 No.121》

精彩雜誌內容盡在>Living&Design住宅美學 2019 年8月號或上設計王觀看更多設計資訊

Living & Design 住宅美學

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